18-Jähriger gerät in den Gegenverkehr

Werdohl - Sachschaden in Höhe von circa 23 000 Euro und ein Leichtverletzter – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag um 17.50 Uhr an der Bundesstraße 236 in Höhe des Ortsteils Kettling ereignet hat.