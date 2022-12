Vermisste 18-Jährige aus Werdohl wieder da

Von: Maximilian Birke

Teilen

Die Polizei teilt mit, dass die vermisste 18-Jährige aus Werdohl wieder aufgetaucht ist.

Update vom 10. Dezember, 9 Uhr: Gute Nachrichten: Nach mehreren Tagen Ungewissheit hat die Polizei am Samstag mitgeteilt, dass die 18-Jährige aus Werdohl wieder da ist. Sie wurde am Freitagabend in Hemer angetroffen. Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgebern.

[Erstmeldung 6. Dezember] Werdohl - Die Polizei sucht derzeit nach einer vermissten 18-Jährigen aus Werdohl. Sie wurde zuletzt am Samstagmorgen um 7.15 Uhr auf dem Gelände der Hans-Prinzhorn-Klinik in Hemer gesehen. Anschließend verliert sich ihre Spur.

Bei der Gesuchten ist aus gesundheitlichen Gründen eine Eigengefährdung nicht auszuschließen. Die Gesuchte ist ca. 1,62 Meter groß, von stabiler Figur, trägt kurze, zum „Igel“ gestylte dunkelblonde Haare mit abrasierten Seiten und hat ein Tattoo einer Schleife am rechen Arm.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei unter Polizeinotruf 110 entgegen.