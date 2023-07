140 Millionen Jahre alt: Kinder finden Fossilien im Garten

Von: Volker Griese

Die Zwillingsbrüder Liam und Finn Jones (von rechts) und ihre Freunde hat das Fossilienfieber gepackt. Täglich begeben sie sich auf die Suche nach diesen Zeugnissen vergangenen Lebens. © Griese

Aufregende Funde machen die Zwillingsbrüder Finn und Liam Jones und ihre Freunde derzeit fast jeden Tag. Im elterlichen Garten an der Hartmecke tauchen sie dabei ganz tief in die Erdgeschichte ein, seit sie dort vor ein paar Tagen erstmals Fossilien an die Oberfläche befördert haben.

Werdohl – Das erste Zeugnis vergangenen Lebens fiel allerdings Vater Neil Jones in die Hände, der mit einem Minibagger derzeit die letzten Schäden des Unwetters beseitigt, von dem die Familie vor fast zwei Jahren heimgesucht worden war. Auch an der Hartmecke war am 21. Juli 2021 das Wasser sintflutartig den Hang hintergerschossen und hatte den Garten verwüstet.

Als Neil Jones seinen Söhnen das Fundstück präsentierte, war zunächst Rätselraten angesagt: Was genau hatte er da eigentlich gefunden, das aussah wie der Abdruck einer Muschel im Stein? „Wir haben dann einer Bekannten, die Paläontologie studiert, ein Foto geschickt“, erzählt Mutter Sabrina Jones, wie die Familie bei ihrer Recherche vorgeangen ist. „Und die hat uns dann mitgeteilt, dass es sich bei den Funden um Brachiopoden handelt, die schätzungsweise vor 140 Millionen Jahren gelebt haben.“

Brachiopoden kommen weltweit seit dem Kambrium vor etwa 500 Millionen Jahren vor. Ihre Blütezeit hatten sie im Paläozoikum vor etwa 540 bis 250 Millionen Jahren. Für den Laien sehen Brachiopoden aus wie Muscheln, haben aber nichts mit ihnen gemein. Vielmehr besaßen sie einen völlig anderen inneren Aufbau und waren mittels eines fleischigen Stiels am Boden festgewachsen. Ihre Beute erreichten die auch Armfüßer genannten Tiere mit ihren Fangarmen.

Immer mehr Fossilien

„Mir bei der Arbeit im Garten zu helfen, dazu hatten unsere Jungs keine Lust. Aber seit wir die ersten Fossilien gefunden haben, sind sie mit Eifer bei der Sache“, erzählt Neil Jones lachend, dass Liam und Finn nun jeden Stein auf dem Grundstück umdrehen. So blieb es dann auch nicht bei dem einen Fund. Im Laufe der Tage kamen immer neue Steine mit fossilen Abdrücken hinzu.

Die eigentliche Arbeit ruht seitdem, zumal mittlerweile auch Kinder aus der Nachbarschaft täglich vorbeischauen, um immer mehr Fossilien aus dem steinigen Hang zu holen. Ein Ende scheint nicht in Sicht zu sein. Was sie einmal mit den ganzen Fundstücken machen wollen, darüber haben sich Liam, Finn und die anderen noch keine Gedanken gemacht. Vielmehr hoffen sie noch auf den einen ganz großen Fund. „Vielleicht werden wir dann berühmt“, glauben die Zwillinge.

Darf man Fossilienfunde behalten?

Doch darf man gefundene Fossilien einfach so behalten? Eine allgemeingültige Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Ob man den Fund behalten darf oder nicht, hängt vor allem davon ab, was, wo und wie gefunden wurde. Grundsätzlich besteht an der Erhaltung und dem Schutz von Fossilien aber ein öffentliches Interesse. Daher wurden 1980 „Überreste tierischen und pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit“ – also Fossilien – in das Denkmalschutzgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen. Aber: Nur besondere und bedeutende Fossilien oder fossilführende Schichten fallen in diese Schutzkategorie.

Da man jedoch nicht von vornherein beantworten kann, welche Fossilien bedeutend und daher meldepflichtig sind und welche nicht, ist es empfehlenswert, alle Funde zu melden. Das Naturkundemuseum des Landschaftsverband Westfalen-Lippe empfiehlt, wissenschaftlich bedeutende Fossilienfunde dem nächsten Naturkundemuseum zu melden. In NRW gibt es die beispielsweise in Dortmund und Münster.