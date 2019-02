Polizei greift 14-Jährigen mit Softair-Waffe auf

+ © dpa © dpa

Werdohl/Lüdenscheid - Mit einer Softair-Waffe und einer Feinwaage, die üblicherweise zum Wiegen von Drogen genutzt wird, griffen Polizisten am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr einen 14-Jährigen aus Werdohl an der Honseler Straße in Lüdenscheid auf.