Geldsegen nach Hochwasser: 13,8 Millionen für den Wiederaufbau

Von: Ina Hornemann

Die Übergabe der Mittel durch Ministerin Ina Scharrenbach (Vierte von links) wurde durch die „Task Force Hochwasser“ und den CDU-Landtagsabgeordneten Thorsten Schick (Dritter von links) begleitet. © Hornemann

Bürgermeister Andreas Späinghaus stellte Ministerin Ina Scharrenbach die „Task Force Hochwasser“ vor, als am Mittwoch ohne Scheck und Bargeld 13,8 Millionen Euro für den Wiederaufbau nach der Katastrophe 2021 über den Schreibtisch im Rathaus gingen. Eine Unterschrift des Bürgermeisters genügt, um die finanziellen Mittel bei der Landesregierung abzurufen. Der Wiederaufbau bedarf menschlicher Arbeitskraft, die der Markt aktuell nicht hergibt, erfuhr die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung.

Werdohl – „Ingenieure können wir aktuell nicht bekommen“, berichtete Kämmerin Vanessa Kunze-Haarmann. Die ersten Gelder aus dem Millionenpaket werden deshalb vor allem von der Abteilung Tiefbau und Bauhof ausgegeben, die durch Martin Hempel, Nina Hoffmann und Nina Schweitzer (Hochwasserbeauftragte) beim Übergabetermin vertreten war. Die Frage Scharrenbachs nach den dringlichsten großen Fällen beantwortete Martin Hempel mit drei Stichworten: Stützmauer Ehrenfeld, Wirtschaftswege und Kanalisation.

„Notdürftig haben wir alles geflickt, aber wir werden das Geld vor allem in stabile und nachhaltige Baumaßnahmen investieren müssen“, so Hempel. Vanessa Kunze-Haarmann ergänzte, wie sich die Stadt zwischenzeitlich behelfen musste: Unter anderem wurden Waldzuwegungen nur mit Schotter verfüllt, um Käferholz wegschaffen zu können. Projekte im Wiederaufbauplan Werdohl gibt es reichlich. Darüber hinaus befinden sich aktuell 44 Anträge von hochwassergeschädigten Privathaushalten aus der Stadt in Auszahlung. „Das Volumen der Hilfen in dem Bereich beträgt 682 000 Euro. Ein Antrag ist noch in Prüfung“, berichtete Ina Scharrenbach zur Lage in Werdohl. Ganz frisch war zur Stunde am Donnerstag die Information, dass die Antragsfrist für solche Schäden bis zum 30. Juni 2026 verlängert worden sei. Auszahlungen könnten bis zum 31. 12. 2029 geschehen. Scharrenbach ermutigt Privatleute dazu, die Anträge auszufüllen. Den Mitarbeitern der Stadtverwaltung legte die Ministerin ans Herz, Anträge fürs Städteaufbauförderprogramm zu stellen – insbesondere vor dem Hintergrund der harten Jahre während Sprengung und Wiederaufbau der A45-Brücke. Die Ohren der städtischen Beauftragten für das Förderwesen, Kirstin Adomat, sind gespitzt. Sie kämpft sich täglich durch einen Dschungel von Förderprogrammen, um Notwendigkeiten und lebensqualitätssteigernde Maßnahmen finanziert zu bekommen.