Kennenlernen steht erstmal im Vordergrund: 103 neue Schüler für die Gesamtschule

Von: Maximilian Birke

Nicht alle, aber doch die meisten der Luftballons schafften es am Montagmorgen in den verhangenen Himmel aufzusteigen. © Birke, Maximilian

103 neue Fünftklässler besuchen seit Montag die Albert-Einstein-Gesamtschule (AEG). Dort wurden sie und ihre Eltern am Morgen von Schulleiter Sven Stocks sowie den Klassenlehrer-Teams willkommen geheißen. Mehr als die Hälfte der 103 Schülerinnen und Schüler hatte bereits in der vergangenen Woche das Angebot genutzt, die Gesamtschule zu erkunden. Dort fand erstmals eine in dieser Form wohl einzigartige Kennenlernwoche statt.

Werdohl – „Wir freuen uns riesig darauf, jetzt mit euch einen neuen Abschnitt eurer Schullaufbahn zu erleben“, betonte Sven Stocks. Die 103 Neuen verteilen sich auf vier Klassen. Von Montag bis Mittwoch haben sie hauptsächlich bei ihren Klassenlehrerinnen und -lehrern Unterricht, um zunächst in der AEG anzukommen. Auch organisatorische Fragen sollen in dieser Zeit geklärt werden. Zudem wird es ein Völkerballturnier geben, bei dem sich der Jahrgang untereinander besser kennenlernen soll. Und eine Schulrallye durch das Schulgebäude, damit auch alle, die an der Schnupperwoche zu Beginn des Monats nicht teilnehmen konnten, sich schnell in der AEG zurechtfinden können. Darüber hinaus wird der Förderverein ein gemeinsames Mensa-Essen spendieren. Die Schulsozialarbeiter stellen sich und ihre Arbeit in den Klassen vor. Dabei werde es um Themen wie Freundschaft, Klassengemeinschaft und Mobbing gehen, berichtete Marie Trippe, Klassenlehrerin der 5.2 gemeinsam mit ihrem Kollegen Till Krusche.

Zum ersten mal in ihren Klassenräumen: Hier erwarteten die Schüler bereits die bunten Ballons. © Birke, Maximilian

Trippe moderierte auch den Programmpunkt des Morgens, der bei den Schülern augenscheinlich für viel Freude sorgte: Nachdem sie ihre Klassenräume zum ersten Mal gesehen hatten, in denen Luftballons auf sie warteten, ging es für die Schülergruppen wieder auf den Schulhof. Dort ließen sie die biologisch abbaubaren Ballons verbunden mit einem guten Wunsch für die kommenden Jahre in den Himmel aufsteigen. Dass nicht jeder Luftballon es in den Himmel schaffte, schmälerte die Freude der Fünftklässler kaum.

Schulleiter Sven Stocks (im grauen Sakko) begrüßte die neuen Fünfer an der Albert-Einstein-Gesamtschule. © Birke

Schulleiter Sven Stocks ließ am Rande der Veranstaltung durchblicken, dass es für ihn noch einen weiteren Grund zur Freude gab: 76 Schülerinnen und Schüler starteten am Montag in die Einführungsphase, streben also ihr Abitur an der AEG an. Das sei eine außerordentlich hohe Zahl.