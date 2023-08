100 Jahre alte Keimzelle Werdohls: Peter Kölsche über den Busenhof

Von: Christos Christogeros

Bis heute bildet er einen markanten Punkt im Zentrum und erinnert an die Zeit, als Werdohl noch ein kleines Dorf war: Der Busenhof, eines der ältesten und repräsentativsten Gebäude der Stadt Werdohl, war Gegenstand eines Lichtbildervortrags von Peter Kölsche.

Werdohl – Der begeisterte Heimatforscher berichtete in der Stadtbücherei interessierten Mitgliedern und Gästen des Werdohler Heimat- und Geschichtsvereins Bekanntes und Unbekanntes aus der mehr als 1000-jährigen Geschichte des Hofes.

Kölsche nahm seine Zuhörer mit auf eine Zeitreise und schilderte die Entwicklung des Gebäudes von der Besiedlung und Christianisierung des heimischen Raumes durch Karl den Großen bis heute. Die herausragende Bedeutung des Busenhofes als Bauernhof, Pferdewechselstation und Zentrum des Handels und durch Erwerb durch Friedrich Thomée im Jahre 1852 als Keimzelle für die Entwicklung Werdohls zur Industriestadt wurde dabei besonders deutlich.

Neben vielen bekannten Fakten stellte Kölsche aber auch eine Reihe neuer Erkenntnisse und unbekannte Bilder vor, die sowohl den Außenbereich als auch Grundrisse und Eindrücke aus dem Innenbereich des Busenhofes illustrierten.

Bereits in den ältesten kirchlichen Quellen des Klosters Berentrop wurde der Busenhof als großer Hof neben der Kirche genannt. Dabei ging Kölsche auch auf die Lage und die Bedeutung des Namens Busenhof ein.

Hier fanden im Jahre 1554 im Beisein des Drosten Wilhelm von Neuhoff erste Verhandlungen mit Dortmunder Handwerkern über einen Wiederaufbau der neun Jahre zuvor zerstörten hölzernen Lennebrücke statt, die bekanntlich 1556 im Bau der ersten steinernen Brücke für Werdohl Erfolg zeigten.

Wie der Busenhof zu seinem Namen kam

Es ist nicht eindeutig geklärt, wie der Busenhof zu seinem Namen kam. Es gibt jedoch Theorien. Bis auf eine kurze Unterbrechung war der Busenhof schon immer ein Gasthaus gewesen. Und dieses Gasthaus hatte eine ideale Lage im Dorf. Nicht weit von der Lennebrücke und dem dortigen Zoll entfernt war das Gasthaus zentraler Anlaufpunkt der Fuhrwerke und andere Reisende. Auf Grund der Größe des Hauses war das Gasthaus anscheinend sehr erfolgreich. Dort trafen sich auch die in der Nähe ansässigen Adligen wenn sie im Dorf Geschäfte tätigten. Der Busenhof stand auch in unmittelbarer Nähe der Kilianskirche, die sich auf einen kleinen Hügel gegenüber der Lennefurt erhob. Dieser diente als Schutz vor Hochwasser und hinter der Kirchmauer fanden die Dorfbewohner auch schon mal Schutz während der Auseinandersetzungen im Dreißigjährigen Krieg. Von dem Hügel ist heute kaum noch etwas zu sehen. Niedrige Hügel wurden Busen oder Bussen, der Hof wegen seiner Hügellage Busen- oder Bussenhof genannt. Das wäre die erste Theorie. Eine zweite Theorie geht auf dem Besitzer des Hofes zurück. Lange Jahre war eine Familie Buse oder Busse Eigentümer des Gasthauses. Da in der Zeit des Spätmittelalters die Familiennachnamen erst im Kommen waren, wurden aber auch oft die Besitzer von Höfen nach dessen Namen benannt, der sich dann von Generation zu Generation fortführte. Ob der Hügel (Buse) oder der Familienname schließlich dem Busenhof seinen Namen gab ist letztlich zweitranging. Sicher ist nur, dass sich dort das älteste Gasthaus von Werdohl befand und man auch heute noch dort gemütlich einkehren kann.