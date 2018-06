Zusatztermin für die Waterkant: Karibische Nacht am 30. August

Plettenberg - Nachdem die zweite Waterkant-Veranstaltung wegen Unwetter ins Wasser gefallen ist, gibt es nun wie versprochen einen Zusatztermin. Am 30. August wird die Karibische Nacht nachgeholt.

Der Stadtmarketing-Vorsitzende Uwe Nahrgang hatte es unmittelbar nach der Absage am 7. Juni angekündigt: Die Band Rody Reyes & Havanna con Klasse, die eigentlich an diesem Abend an der Waterkant auftreten sollte, kommt doch noch zur Lennepromenade.

Soeben wurde vom Stadtmarketing der neue Termin bekannt gegeben, die Plakate entsprechend geändert. Am 30. August wird die Karibische Nacht nun nachgeholt - dann hoffentlich bei strahlendem Sonnenschein.

Vorher steht aber der eigentlich als Abschlussveranstaltung geplante Waterkant-Termin am nächsten Donnerstag, 28. Juni, an. Das Programm geht von 18 bis 24 Uhr. Höhepunkt wird dann ein großes Höhenfeuerwerk.