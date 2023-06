Überraschender Wechsel an der Verwaltungsspitze – „eine neue Chance“

Von: Georg Dickopf

Dieses Bild der Plettenberger Verwaltungsspitze gehört bald der Vergangenheit, denn Kämmerer Jens Groll (li.) verlässt das Rathaus und beendet die Zusammenarbeit mit Bürgermeister Ulrich Schulte, Hauptamtsleiter Matthias Steinhoff (2.v.r.) und Bauamtsleiter Sebastian Jülich (re.). © Stadt Plettenberg/v Schlütter

Der Plettenberger Kämmerer Jens Groll, der bei seinem Antritt vor sechs Jahren in Plettenberg mit Startproblemen zu kämpfen hatte, wechselt nach Wipperfürth.

Plettenberg – Es gibt einen überraschenden Wechsel an der Verwaltungsspitze im Plettenberg Rathaus, denn Jens Groll wird neuer Kämmerer der Hansestadt Wipperfürth.

Bereits zum 1. August 2023 übernimmt der Meinerzhagener dort die Stadtkämmerei und die Fachbereichsleitung Finanzen.

Am Dienstagabend wurde der 53-jährige Diplom-Verwaltungswirt und Betriebswirt im nicht-öffentlichen Teil des Haupt- und Finanzausschuss der Hansestadt Wipperfürth zum neuen Kämmerer gewählt. Bürgermeisterin Anne Loth betonte dazu folgendes: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Jens Groll einen sehr erfahrenen Finanzexperten für die Hansestadt gewinnen konnten.“

Start in Meinerzhagen

Geboren 1969 in Lüdenscheid startete Groll nach der Schule eine Ausbildung bei der Stadt Meinerzhagen, wo er über 30 Jahre beschäftigt war, zuletzt in leitender Position im Fachbereich Finanzen und als Leiter der Stadtwerke Meinerzhagen. Im Mai 2017 hatte Groll seine Stelle als Kämmerer im Rathaus der Stadt Plettenberg angetreten und hier unter anderem die Kultour GmbH aufgebaut.

Kämmerer nennt die Gründe

Groll, den die Heimatzeitung am Mittwoch telefonisch erreichte, äußerte sich auf Anfrage der Redaktion zu seinem Wechsel ins Bergische Land.

Als er in Plettenberg angetreten sei, habe es enorme Rückstände bei den Jahresabschlüssen gegeben. „Da war viel im Argen und es galt viel aufzuholen“, so der Kämmerer der auch auf die problematische Umstellung der Finanzsoftware verwies. Nachdem diese „Baustelle“ beseitigt und die „Etappe geschafft“ war, habe er sich am Auswahlverfahren für die Stelle in Wipperfürth beteiligt und sich dort durchgesetzt. Mit fast 54 Jahren habe ihn eine Aufgabe in einem anderen Umfeld und einem anderen Kreis gereizt. „Ich freue mich da sehr drauf“, so Groll gegenüber unserer Zeitung. Mit Kultur habe er dann aber nichts mehr zu tun, sondern nur noch mit Zahlen.

Kämmerer Jens Groll war sechs Jahre lang der Herr der Zahlen in Plettenberg. Jetzt wechselt er zum 1. August in das mit 22000 Einwohnern kleinere Wipperfürth. © Dickopf

In Plettenberg hatte Groll gemeinsam mit Dr. Uwe Allmann die Kultour GmbH gegründet und diese auch ein Jahr geleitet. „Das hat mir sehr viel Spaß gemacht“, so der scheidende Kämmerer, der auch auf die Frage nach der noch offenen Bilanz-Inventur in Plettenberg Stellung bezog.

„Es ist richtig, wir sind mit der Inventur noch nicht durch, werden da aber einen externen Dienstleister beauftragen und dann geht das bequem durch“, so Groll, der sein Augenmerk vorrangig auf den erfolgreichen Abschluss der Jahresabschlüsse gelegt habe, die nun erledigt seien.

Hoffnung auf Nachfolgelösung

Carsten Hellwig, der als Fraktionsvorsitzender der FDP oft kritische Nachfragen zur Haushaltsführung stellt, zeigte sich überrascht von der Nachricht über die neue Aufgabe, die Jens Groll in Wipperfürth gefunden hat.

„Ich wünsche ihm persönlich und beruflich alles Gute und hoffe, dass sich jetzt schnell ein Nachfolger findet, für den wir extern suchen müssen. Der Bürgermeister sollte mit dem Thema nicht auch noch belastet werden“, so Hellwig, der sich auf einen Neuanfang in der Kämmerei freut. „In jedem Wechsel steckt auch eine neue Chance und das Neue Kommunale Finanzmanagement und das Management unserer stetig steigenden Investitionen und die immer schwieriger werdende Haushaltssituation ist eine herausfordernde Aufgabe“, so Hellwig.

Auch CDU-Ratsherr Heiko Hillert wünschte Groll für seinen weiteren Berufsweg alles Gute und bedankte sich für die erfolgte Zusammenarbeit.