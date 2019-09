Der P-Weg 2019 im Ticker - alle Fotos von Freitag und Samstag hier

Plettenberg - Großes P-Weg-Wochenende: Tausende Läufer, Walker und Radfahrer sind in Plettenberg am Start. Alle Infos, alle Bilder zum großen Event in Plettenberg gibt es hier in unserem News-Ticker.

Tausend Läufer, Walker und Biker an drei Tagen in Plettenberg

Am Samstag siegten Andreas Feldmann (Ultramarathon), Christian Maul (Marathon) und Daniel Lang (Halb-Marathon)

Hier geht es direkt zu allen Fotos

Parken, Sperrungen, Programm, Strecken: Alle Infos zum P-Weg hier

Alle Fotos vom P-Weg 2019:

Der P-Weg-Samstag zum Nachlesen:

14.39 Uhr: Wir melden uns morgen wieder von gleicher Stelle und werden die Mountainbiker während der Zieleinläufe begleiten. Wir freuen uns auf euch. Bis morgen. Und jetzt wieder ab in die Sonne.

14.34 Uhr: Allmählich leert sich der Maiplatz. Wir brechen unsere Liveticker-Zelte nun auch allmählich ab. Es folgen nun noch weitere Siegerehrungen auf der Bühne, während in unserem Onlineportal im Verlauf des heutigen Tages noch weitere Galerien online gestellt werden.

14.32 Uhr: Schatten ist irgendwie auch doof...

14.30 Uhr: Und wieder eine neue Galerie: diesmal von der Waterkant.

14.27 Uhr: Bisher sind 5 Ultramarathonläufer im Ziel. Keiner der Finisher ist bisher Plettenberger.

14.19 Uhr: Und hier wie versprochen die nächste Galerie:

14.15 Uhr: Aber vorher noch die beste Nachricht des Tages: Wir haben endlich Schatten auf der Bühne!!!

14.12 Uhr: Jeden Moment folgt auch die Galerie vom Start und den Zieleinläufen der Läufer und Walker.

14.06 Uhr: Und die Gesamtsieger des Marathons der Männer:

14.05 Uhr: Die Siegerinnen des Marathons der Frauen:

13.55 Uhr: Während die Altersklassen geehrt werden, kommen weiterhin etliche Teilnehmer im Ziel an. Manche mit noch sehr junger Unterstützung...

13.52 Uhr: Und hier die Gesamtsieger der Herren im Halbmarathon. Sieger Daniel Lang grüßt von Platz 1. Er lief die 21 Kilometer in einer Zeit von 1.26:15 Stunden. Glückwunsch!

13.48 Uhr: Glückwunsch den Halbmarathon-Damen-Gesamtsiegerinnen, die leider nicht ganz vollständig auf dem Treppchen stehen.

13.46 Uhr: Auf gehts, Siegerehrungen!

13.40 Uhr: Jetzt gibts auch das erste Ständchen auf der Bühne: André Bsdurrek und Reinhard Gromatka aus Gelsenkirchen haben nicht nur auf der Strecke, sondern nun auch auf dem Maiplatz gesungen.

13.36 Uhr: Gleich gehts los mit den Siegerehrungen auf der Bühne. Geehrt werden die Gesamtsieger des Halbmarathons.

13.34 Uhr: Mehr Klarheit bei den Marathonwalkern. Der Sieger ist gerade angekommen: Volker Gramsch aus Meschede

13.30 Uhr: Bei den Halbmarathon-Walkern herrscht weiterhin etwas Verwirrung. In der Ergebnisliste steht Andrea Michel als Erste. Wenn das stimmt, ist sie mit einer Sensationszeit von 1.51 Stunden ins Ziel gekommen. Damit wäre sie auf Platz 86 bei den Halbmarathonläufern gelandet!

13.28 Uhr: Der erste Ultramarathonläufer ist da! Es ist Andreas Feldmann aus Meinerzhagen.

13.25 Uhr: Uns erreichen Meldungen, dass die Wanderer es sich auf der Strecke ziemlich gemütlich machen. Manche bräunen sich auf Bänken in der Sonne, andere legen sich im Schneeengel-Stil auf dem Boden und andere genießen das Essen an den Verpflegungsstationen. Ja, warum auch nicht!?

13.22 Uhr: Stadtmeister im Halbmarathon-Walking müsste nach bisherigen Informationen Arndt Oehlschlägel.

13.19 Uhr: Die ersten Walker haben mittlerweile das Ziel erreicht! Wer Erster ist, wird gerade noch ermittelt...

13.17 Uhr: Jawoll, Moderator Florian Putz ist wieder auf Sendung!

13.15 Uhr: Wir warten weiterhin auf den ersten Ultramarathonläufer im Ziel.

13.09 Uhr: Gerne würde das vierköpfige Moderatorenteam die traditionellen Siegerinterviews auf der Bühne führen. Leider streikt seit rund einer halben Stunde die Mikrofonanlage...

13.05 Uhr: Genug gequatscht, jetzt wirds mal wieder Zeit für ein paar Impressionen!

13.00 Uhr: Mit-Organisator Kay Hömberg hat gute Nachrichten: Bisher sind die Sportler von schwerwiegenden Verletzungen verschont geblieben. Er richtet aber schon jetzt seine Warnung an die Mountainbiker morgen. "Wenn es so sonnig ist, überschätzen sich die Anfänger gerne. Bei Regen würden sie entsprechend vorsichtiger fahren."

12.55 Uhr: Wir warten auf den ersten Ultramarathonläufer. Offenbar konnte die Spitze die Superzeiten, die uns aus Hüinghausen gemeldet worden sind und die eine halbe Stunde schneller als die Prognosen waren, nicht bis ins Ziel gehen. Wir sind gespannt. Die Prognose: 13.10 Uhr.

12.47 Uhr: Die nächste Galerie ist da: Die Halbmarathonläufer kurz nach dem Start auf der Wieckmerth.

12.42 Uhr: Außergewöhnliche Sportlerkleidung gefällig: Bittesehr! Daniel Schroppe, extra aus China angereist, und Robert Böckem.

12.34 Uhr: Impressionen aus dem Zielbereich II:





12.33 Uhr: Impressionen aus dem Zielbereich:

12.28 Uhr: Kann uns mal jemand einen Sonnenschirm bringen???

12.25 Uhr: Wir haben eine weitere Galerie online. Klickt euch gerne durch!

12.18 Uhr: Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Einer nach dem anderen kommt im Ziel an. Die Stimmung ist ausgezeichnet.

12.08 Uhr: Für die Halbmarathonläuferin Irene Winkemann war es der erste Marathon in diesem Jahr. Und dann gleich so ein Erfolg. Glückwunsch!

12.06 Uhr: Die erste Frau im Ziel heißt Irene Winkemann aus Aachen.

12.04 Uhr: Der Stadtmeister ist inzwischen auch angekommen: Carsten Orlowski holt den Titel des besten Plettenbergers und lässt Mitfavorit Constantin Pantel hinter sich.

12.00 Uhr: Das Siegerrezept des Halbmarathon-Gewinners: viel trainieren, lange Läufe mitmachen!

11.58 Uhr: Da ist der erste Halbmarathonläufer im Ziel! Es ist Daniel Lang von den Sauerlandrunnern.

11.56 Uhr: Der Maiplatz füllt sich zusehends. Gleich müssten die ersten Halbmarathonläufer im Ziel eintreffen.

11.54 Uhr: Der Stadtmeister gönnt sich erstmal ne Cola.

11.47 Uhr: Der zweite Marathonläufer ist im Ziel, gleichzeitig der erste Plettenberger und nun Stadtmeister: Björn Peters vom TuS Jahn Ohle.

11.40 Uhr: Da ist der stolze Sieger im Foto. Zum vierten Mal insgesamt triumphiert Christian Maul.

11.39 Uhr: Auf die Minute genau kommt der erste Marathonläufer ins Ziel. Es ist Christian Maul aus Neuenrade.

11.34 Uhr: Es ist übrigens brüllend heiß, wenn man länger in der Sonne steht. Also T-Shirt an und Sonnencreme nicht vergessen!

11.31 Uhr: Noch fünf Minuten, bis der erste Marathonläufer im Ziel erwartet wird. Wer jetzt noch nicht am Maiplatz ist, sollte sich so langsam sputen. Parkplätze gibt es am Toom (Alte Ziegelei), Parkplatz der Firma Rentrop (Zeppelinstraße), Parkplatz Umlauf, Parkdeck und Parkplatz an der Brachtstrasse, Parkplatz Wieden und Schützenhalle und Dura-Parkplatz an der Königstraße.

11.24 Uhr: Wahnsinn: Die Ultramarathonläufer pulverisieren jegliche Zeitprognosen. Anstatt wie erwartet um 10.25 Uhr durchlief der erste Läufer bereits um 9.45 Uhr die Verpflegungsstelle in Hüinghausen! Und es folgten weitere vereinzelte Läufer, wie unser Bild zeigt:

11.20 Uhr: Bitte denkt dran: Zieleinlauf ist diesmal nicht wie üblich am Alten Markt, sondern am Maiplatz. Warum das Ziel jetzt am Maiplatz ist, lest ihr hier.

11.14 Uhr: Den Auftakt zum P-Weg haben gestern Abend die Kinder und Jugendlichen mit dem Kinderrennen und dem Fun-Night-Run hingelegt. Hier die Rennen in Bildern.

11.11 Uhr: In circa einer halben Stunde werden im Ziel die ersten Athleten erwartet. Als erstes werden die Marathonläufer ankommen. Die Prognose: 11.36 Uhr. Gut möglich, dass die Athleten aber um ein paar Minuten eher sind. Die ersten Halbmarathonläufer werden um 11.54 Uhr wartet.

11.04 Uhr: In den nächsten drei Stunden werden wir euch von dieser Stelle über alles auf dem Laufenden halten, was mit dem Weg zu tun hat: Wie ist die Atmosphäre auf der Strecke und im Zielbereich? Wer kommt als Erstes ins Ziel? Wer wird Stadtmeister? All diese Information, Galerien und vieles mehr wird es in diesem P-Weg-Liveticker geben.

11 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker vom P-Weg 2019! Wir melden uns live von der Bühne am Maiplatz, wo bis jetzt noch Ruhe herrscht. Ganz anders war das vor einer halben Stunde, als die Halbmarathon-Walker, -wanderer und -läufer als letztes für heute auf die Strecke gegangen sind. Zahlreiche Zuschauer haben ihre Freunde, Bekannten oder Arbeitskollegen angefeuert.