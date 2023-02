Spargel, Wildschwein oder Pfifferlinge: Cici investiert in Restaurant Hüftgold in Plettenberg

Von: Georg Dickopf

Koch Jasha Tralau, Besitzer Hakan Cici und Werbedesigner Nurettin Süer (v.l.n.r.) vor dem Restaurant Hüftgold. © Dickopf

Der türkische Immobilienmakler Hakan Cici will Ende März ein deutsches Restaurant mit dem einprägsamen Namen Hüftgold im Oestertal eröffnen. Der gleichnamige Sänger Ikke Hüftgold soll allerdings nicht zur Eröffnung kommen.

Plettenberg – In Zeiten, in denen deutsche Restaurants immer seltener werden und vegane oder vegetarische Kost auf dem Vormarsch ist, geht Hakan Cici, Stellvertretender Geschäftsführer von Cici Immobilien in Werdohl, einen anderen Weg.

Zusammen mit dem deutschen Koch Jasha Tralau will er noch vor Ostern das Traditionsrestaurant Heidrich unter dem einprägsamen Namen „Hüftgold“ neu beleben. Nach der Eröffnung, die für die letzte Märzwoche geplant ist, können sich die Restaurantbesucher dort auf gut bürgerliche deutsche Küche freuen.

Viele Fleischgerichte aber auch vegetarische Spätzle-Pfanne

„Es wird neben der regulären Karte auch immer saisonale Gerichte geben – wie Gänsebraten, Spargel, Wildschwein oder Pfifferlinge“, betonte der Koch, der schon weit herumgekommen ist und unter anderem in der Sportalm Gipfelglück in Lüdenscheid in der Küche stand. Nicht fehlen dürfen auf der Karte Gerichte wie Schweine- oder Rinderfilet, Käsespätzle und Burger. Es wird aber laut Tralau auch eine vegetarische Spätzle-Pfanne, das Sauerländer Krüstchen, diverse Schnitzelvariationen und Flammkuchen geben.

Noch liegt das ehemalige Haus Heidrich im Winterschlaf, doch schon Ende März soll es in Oesterau herzhafte Gerichte geben; der Betreiber verspricht eine gut bürgerliche Speisekarte. © Dickopf, Georg

„Es kommen nur Dinge auf die Speisekarte, bei denen wir dahinterstehen“, sagt Immobilienbesitzer Hakan Cici, der sich bewusst gegen ein türkisches oder italienisches Speisenangebot oder gar eine Mischung daraus entschieden hat.

Platz für Geburtstage oder Familienfeiern

Cici, der selbst seit zwölf Jahren in Werdohl eine große Eventlocation erfolgreich betreut, möchte mit dem Restaurant Hüftgold die Plettenberger Restaurantlandschaft bereichern und zudem Platz bieten für Verlobungsfeste, Kommunion- oder Konfirmationsfeiern, Beerdigungskaffeetrinken, Geburtstage oder Stammtischrunden.

Hakan Cici, Jasha Tralau und Nurettin Süer (v.l.n.r.) freuen sich auf die Eröffnung des Hüftgold-Restaurants Ende März in Plettenberg-Oesterau. © Dickopf

Der große Speiseraum wurde bereits farblich umgestaltet. Die rote Farbe wurde durch schwarze und goldene Farbtöne ersetzt und auch sonst sollen Karten und Optik von Werbedesigner Nurettin Süer an das neue Konzept angepasst werden.

Abholservice und viellicht ein neuer Biergarten

Auch einen Abholservice werde man voraussichtlich anbieten. Je nachdem, wie das Geschäft anlaufe, will Hakan Cici als Eigentümer der Immobilie auch prüfen, im rückwärtigen Bereich einen Biergarten anzulegen.

Ein Mittagstisch ist laut Hakan Cici nicht geplant. Dafür soll das gut laufende Geschäft mit den Pensionszimmern ausgebaut werden. So verfügt man über fünf Doppelzimmer, vier Einzelzimmer und eine große Ferienwohnung.

Ein Frühstücksangebot für die Übernachtungsgäste sei nicht geplant. Stattdessen setze man auf die Kooperation mit dem Bäckerei-Café auf der anderen Straßenseite. So könne man bei einem geringen Personalaufwand einen günstigen Preis für die komplett modernisierten Zimmer im Oestertal bieten.