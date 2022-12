„Sind am Limit“: Schuldnerberatung überlastet

Von: Christos Christogeros

Teilen

Tom Höppner, Schuldnerberater der Arbeiterwohlfahrt, spricht von einer völlig überlasteten Beratungsstelle: Bei immer mehr Menschen in Werdohl, Plettenberg und Umgebung bliebe immer weniger Geld im Portemonnaie – vor allem aufgrund der steigenden Energiepreise. ARCHI © GRIESE

Immer mehr Menschen leben am Existenzminimum – oder darunter. Die Krisen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte, der Krieg in der Ukraine mit all seinen Folgen für die Preisentwicklung – die seit Wochen nur eine Richtung kennt: nach oben – haben dafür gesorgt, dass immer mehr Menschen ihre Rechnungen nicht zahlen können. Diese Entwicklung hat offensichtlich einen dramatischen Höhepunkt erreicht: Die Anfragen zur Insolvenzberatung seien mittlerweile so zahlreich, dass sich die Schuldnerberatung der Arbeiterwohlfahrt (Awo) nicht mehr in der Lage sehe, weitere Beratungstermine anzubieten.

Plettenberg/Werdohl – Tom Höppner, Leiter der Awo-Schuldnerberatung für den heimischen Bereich, zeichnet ein düsteres Bild: „Die steigende Nachfrage nach sozialer Schuldnerberatung ist alarmierend“. Er und sein Team seien „am Limit“, die Überlastung mittlerweile einfach zu groß. Daher habe man sich zu einem radikalen Schritt entschließen müssen: Die Beratungsstelle an der Schulstraße in Werdohl, die auch für Plettenberg und Neuenrade zuständig sei, verhängt einen Aufnahmestopp für Menschen in neuen Insolvenzverfahren. Nur laufende Fälle sollen weiter bearbeitet und von der Warteliste eingeladen werden.

Zu Beginn der Pandemie hätten sich viele Menschen noch durch Rücklagen oder privat geliehenes Geld finanziell über Wasser halten könne, sagt Berater Tom Höppner. „Jetzt in der Energiepreiskrise können viele ihre Finanzsituation nicht mehr bewältigen. Sie benötigen Bescheinigungen für ein Pfändungsschutzkonto oder Hilfe für gerichtliche Freigaben des Einkommens,“ erklärt Höppner die größere Beratungsnachfrage.

Mehr als 100 Menschen auf der Warteliste

Existenzsichernde Beratung bei drohender Stromsperre oder Wohnungskündigung habe Vorrang vor der Entschuldung. Der Beratungsbedarf zur Vorbereitung von Insolvenzverfahren könne deshalb nicht mehr gedeckt werden. Besonders dramatisch sei die Lage in Werdohl: Hier stünden mehr als 100 Personen aus Werdohl und Plettenberg auf der Warteliste für ein Insolvenzverfahren. „Würde jede dieser Personen später tatsächlich in die Beratung kommen, entspräche dies einer Wartezeit von fast zwei Jahren“, verdeutlicht Höppner die Dimensionen, mit denen es die Schuldnerberatungsstelle derzeit zu tun habe.

Den Aufnahmestopp bei der Beratungsstelle bedauert auch Jochen Milde, Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei der Awo, wie er auf Nachfrage der Redaktion erklärt. Er hoffe, auf Verständnis bei allen Hilfesuchenden zu stoßen, die nun erstmal keine Beratung mehr in Werdohl in Anspruch nehmen könnten. „Manche Gesprächsanfragen enden gelegentlich unkonstruktiv“, sagt Milde, der dafür durchaus Verständnis habe: „Menschen, die von einer Stromsperre oder einer Mietkündigung bedroht sind, brauchen schnell Hilfe und sind natürlich enttäuscht, wenn wir von einer so langen Warteliste berichten und die Beratung verweigern müssen.“ Doch die derzeitige Situation habe der Awo-Beratungsstelle keine andere Wahl gelassen. „Dabei tun die Berater wirklich alles, was sie können“.

Ohne Hilfe würden es viele nicht schaffen

Bereits vor der Corona-Pandemie und den folgenden Krisen habe es eine Warteliste gegeben – doch die wäre noch abzuarbeiten gewesen. Dem jüngsten Ansturm auf die Beratungsstelle sei aber nicht mehr zu begegnen.

Neben steigender Preise und ähnlichem zeige sich ein weiteres, neues Problem: „Früher zogen sich Krisen über einen langen Zeitraum, machten sich erst langsam bemerkbar. Die jetzigen Krisen und die der letzten Jahre kommen aber alle auf einmal und schlagen direkt voll zu.“ Das überfordere derzeit auch Menschen, die sonst finanziell immer ganz solide dagestanden hätten.

„Ohne professionelle Unterstützung werden viele Menschen den Weg aus der Überschuldung nicht bewältigen“, weiß Tom Höppner. Schon in „normalen Zeiten“ komme es aufgrund von Personalmangel und Unterfinanzierung zu Wartezeiten für Insolvenzverfahren von einigen Monaten. „Das Angebot der Awo ist die einzige kostenlose Beratungsstelle für Werdohl, Neuenrade und Plettenberg. Wir brauchen dringend mehr Kapazitäten in den sozialen Schuldnerberatungsstellen. Mehr als das, was wir leisten, geht nicht“.

„Normalverdiener“ immer mehr in Not

Eine Prognose zu geben sei schwierig, sagt Jochen Milde. Es würden in den nächsten Monaten aber wohl noch mehr „Normalverdiener“ in finanzielle Nöte geraten. „Es wird ein Marathon“, die derzeitigen Krisen zu bewältigen.

Von der Politik wünscht sich Milde mehr Unterstützung. Zwar habe das Land Nordrhein-Westfalen erst kürzlich die Mittel für die Schuldnerberatung erhöht, doch die sozialen Träger sprechen immer noch von einer nicht ausreichenden Finanzierung.

Darüber hinaus müsse die Politik viel gezielter den Menschen helfen, die nun von absoluter Armut bedroht oder schon betroffen sind: Stichwort Mietpreisdeckel.