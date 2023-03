Renaissance des Bausparens

Sparkasse zieht Bilanz: Das sind die Zahlen für die Region

Von: Johannes Opfermann

Positive Bilanz auch in Krisenzeiten: Kai Hagen (links) und Mike Kernig vom Vorstand der Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis legten die Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 vor. © Opfermann, Johannes

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen blickt die Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis auf ein gutes Jahr 2022 zurück, mit einer Bilanzsumme von knapp zwei Milliarden Euro und einem Bilanzgewinn von vier Millionen Euro. In Zeiten von Ukraine-Krieg und Energiekrise, mit deren Folgen viele Kunden zu kämpfen haben, ist dabei die persönliche Betreuung noch wichtiger geworden.

Lennetal – „2022 war einmal mehr ein sehr gutes Jahr“, sagte Vorstandsvorsitzender Kai Hagen bei der Vorstellung der Bilanz in Plettenberg. Die Bilanzsumme steigt auf 1,964 Milliarden Euro und der Bilanzgewinn beläuft sich auf 4,003 Millionen Euro. Stimmt auch die Zweckverbandsversammlung zu, wird die Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis in diesem Jahr 1,05 Millionen Euro an ihre Kommunen ausschütten. Zählt man die Gewerbesteuer in Höhe von 2,77 Millionen Euro hinzu, erhalten die sechs Trägerkommunen insgesamt 3,82 Millionen Euro. „Unsere Bürgerdividende“, betonten Hagen und Kernig. Daneben konnten Reserven in angemessener Höhe gebildet werden. Zudem unterstütze die Sparkasse viele Veranstaltungen und helfe Vereinen, Initiativen und Institutionen als Förderer und Sponsor.

Starke Belastungen durch Ukraine-Krieg

Auch wenn die Bilanz positiv ausfällt, verlief das vergangene Jahr gänzlich anders als erwartet. Die Sparkasse sei ebenso wie die meisten Privatleute und Unternehmen mit der Erwartung in das Jahr 2022 gestartet, dass die Corona-Pandemie ihrem Ende zugeht und die wirtschaftliche Lage sich bessert. „Und – zack – kommt ein Krieg“, bringt es Kai Hagen auf den Punkt. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine mit all ihren Auswirkungen – Material- und Rohstoffverknappung, Energiekrise und Inflation – habe Privatleute und Unternehmen stark belastet.



„Solche herausfordernden Zeiten sind die, in denen die Sparkasse gebraucht wird, um für die Bürger individuelle Lösungen zu finden“, betonte Vorstandsmitglied Mike Kernig. Um die jeweiligen Probleme, die durch steigende Energiekosten und andere Krisenfolgen entstanden sind, zu bewältigen, brauche es Ansprechpartner vor Ort und die persönliche Beratung. Auch bei der kurzfristigen Entscheidung über Millionenkredite an heimische Unternehmen sei die Nähe besonders wichtig, erklären die Vorstandsmitglieder. „Das können Direktbanken nicht bieten“, sagt Kernig. Das wüssten die Kunden gerade jetzt zu schätzen. Diese Resonanz zeige, dass die Sparkasse mit ihrem Hybridmodell – sowohl Onlinebanking als auch Präsenz vor Ort – genau richtig liege. „Dieses Geschäftsmodell trägt sich - und das auch auf Dauer“, so Hagen. Von der Nähe zu den Kunden, die in Krisenzeiten mehr denn je gefragt sei, profitiere auch die Sparkasse selbst.



Bei allen Herausforderungen, die zu bewältigen waren, konnte die Sparkasse unter anderem im Immobilienbereich eine positive Entwicklung verzeichnen. Am Immobilienmarkt setzte sich der schon bestehende Boom im ersten Halbjahr 2022 zunächst fort, die Zahl der nachgefragten Kredite stieg weiter. Das Neugeschäft im Wohnungsbau stieg um 70 Millionen Euro. Erst der kräftige Zinsanstieg, ausgelöst durch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, drückte im zweiten Halbjahr deutlich auf diese Entwicklung. Wegen der hohen Zinsen flachte das Baufinanzierungsgeschäft ab, denn umso höher wurden auch die Tilgungsbeträge, die gerade junge Familien, die ein Haus bauen wollen, nicht mehr hätten darstellen könnten.



Renaissance des Bausparens

„Dafür haben wir eine Renaissance bei der Vermittlung von Bausparverträgen, hier erleben wir ein Rekordjahr“, erklärt Kai Hagen. Viele Kunden haben angesichts schnell ansteigender Zinsen das Bausparen als Zinssicherungsinstrument für sich entdeckt. So stiegen die vermittelten Bausparverträge um 44,8 Prozent. „Das Bausparen ist 2022 wieder aufgeblüht und es geht in diesem Jahr weiter“, ist sich Hagen sicher.



„Wegen der stark gestiegenen Zinsen sehen viele Menschen ihren Traum von den eigenen vier Wänden gefährdet. Wer es planvoll und zielstrebig angeht und beispielsweise in jungen Jahren mit dem Bausparen startet, kann sich seinen Wunsch einerseits durch die Ansparung von Eigenmitteln, andererseits über die Sicherung niedriger Darlehenszinsen trotzdem erfüllen“, betonte Vorstandsmitglied Mike Kernig. Auch unter veränderten Rahmenbedingungen stehe die Sparkasse ihren Kunden dabei zur Seite. „In 2022 verzeichneten wir 46,4 Prozent Wachstum bei der Auszahlung von privaten Wohnungsbaudarlehen“, ergänzte Kernig.



Auch das Firmenkundengeschäft wurde weiter ausgebaut. Zwar sei die Investitionsnachfrage im zweiten Halbjahr zurückgegangen, doch die Kreditnachfrage blieb auf einem hohen Niveau. Insgesamt wuchs der Kreditbestand um 8,2 Prozent auf über 1,7 Milliarden Euro, wobei sich alleine die Auszahlungen um mehr als 340 Millionen Euro erhöhten. „Die Zahlen zeigen, dass unsere mittelständischen Kunden besser als erwartet durch die Krisen gekommen sind, der Liquiditätsbedarf jedoch durch die aktuellen schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zugenommen hat“, erklärt Kai Hagen. Der Mittelstand habe sich auch deswegen so krisenfest gezeigt, so zumindest der Eindruck von Mike Kernig, weil er in guten Jahren Rücklagen bilden konnte.



Kundeneinlagen gestiegen

Auch die Kundeneinlagen sind gestiegen, sie wuchsen um weitere 45 Millionen – oder 3,5 Prozent. Ein Großteil davon kommt durch Sichteinlagen zustande, da wegen der Zinsentscheidungen der EZB nun auch wieder deutlich positive Zinsen auf etwa Girokonten gezahlt werden konnten. „Der Juckepunkt sind die Tagesgeldkonten, für die der Zins noch nicht erhöht wurde“, so Hagen. Beim Vermögensaufbau der Kunden spielen dagegen Wertpapiere eine immer wichtigere Rolle. „Da sind viele Kunden mit Wertpapiersparverträgen auf einem sehr guten Wege.“



Was 2023 angeht, so sieht Sparkassen-Vorstandschef Kai Hagen im Firmenkundenbereich bereits einen sehr guten Start, was die Kreditnachfrage angeht und rechnet mit einem guten Jahresabschluss. Als Risiko blieben jedoch Entscheidungen der Politik, die der Wirtschaft schaden, wie dem jüngsten Vorstoß, konventionelle Öl- und Gasheizungen ab 2025 zu verbieten. „Wir wollen auch mehr erneuerbare Energie und Nachhaltigkeit, aber mit Brachialgewalt“, so Hagen.



Der private Konsum, so seine Erwartung werde in den kommenden Monaten allerdings merklich zurückgehen, auch wenn es noch Corona-Nachholeffekte gebe. Doch sinkende Reallöhne, enorme Preissteigerungen bei Gütern des täglichen Bedarfs und auch die Energiekostenexplosion – trotz Preisdeckel – sorgten dafür, dass der normale Verbraucher seinen Konsum nicht wie bisher aufrechterhalten könne. „Ich glaube, wir haben wieder ein herausforderndes Jahr 2023“, so Hagen.



3,82 Millionen „Bürgerdividende“ Die Bilanzsumme der Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis stieg 2022 auf 1,964 Milliarden Euro und der Bilanzgewinn auf 4,003 Millionen. Insgesamt sollen 1,05 Millionen Euro an die sechs Trägerkommunen ausgeschüttet werden, hinzukommen Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 2,77 Millionen Euro. Insgesamt beläuft sich diese „Bürgerdividende“ auf 3,82 Millionen Euro. Und so wird sie verteilt:

- Altena: 766.829 Euro (davon 206.400 Euro Ausschüttung und 560.429 Euro Gewerbesteuer) - Balve: 523.452 Euro (140.900 Euro Ausschüttung; 382.552 Gewerbesteuer) - Nachrodt: 152.945 Euro (41.200 Euro Ausschüttung; 111.745 Euro Gewerbesteuer) - Neuenrade: 381.894 Euro (107.700 Ausschüttung; 274.194 Euro Gewerbesteuer) - Plettenberg: 1.247.436 Euro (351.900 Euro Ausschüttung; 895.536 Euro Gewerbesteuer) - Werdohl: 755.781 Euro (201.900 Ausschüttung; 553.881 Euro Gewerbesteuer)