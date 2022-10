Fremde Bankkarten bei Lidl geschnappt: Diebe im MK mit Foto gesucht

Von: Erik Hlacer

Gleich zweimal wurde je eine Lidl-Filiale im MK Schauplatz von einem Bankkarten-Diebstahl. © Jens Kalaene/dpa

Nach zwei Bankkarten-Dieben im MK wird aktuell gefahndet. Wer hat bei seinem Lidl-Einkauf Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben? Die Polizei sucht die Täter per Foto.

Plettenberg/Meinerzhagen - Die Polizei des Märkischen Kreises sucht derzeit nach zwei Straftaten in Meinerzhagen und Plettenberg öffentlich nach den beiden Tatverdächtigen. Nach einem Beschluss des Amtsgerichts Hagen werden die Täter mithilfe eines Fahndungsfotos gesucht.

Taschendiebstahl bei Lidl in Plettenberg - Frau hebt dann mit Bankkarte Geld ab

Die erste Tat ereignete sich am 25. Mai 2022 zwischen 13:45 Uhr und 14 Uhr. Wie die Polizei mitteilte, wurde einem 65-jährigen Geschädigten von einer bisher unbekannten Tatverdächtigen in den Geschäftsräumen einer Lidl-Filiale in Plettenberg die Geldbörse samt Ausweispapieren und Bankkarte entwendet.

Die mutmaßliche Täterin wartete nicht lange und hob mit der erbeuteten Bankkarte Bargeld an einem Geldautomaten der Sparkasse in Plettenberg-Eringhausen ab. Um 14.10 Uhr zeichneten Kameras die Aktion der unbekannten Tatverdächtigen auf. Mit diesen Bildern fahndet die Polizei nun.

Die Polizei des Märkischen Kreises fahndet mit einem Foto. So sieht die Tatverdächtige aus. © Polizei MK

Genau zwei Wochen vorher, am 11. Mai 2022, war es zu einem ähnlichen Vorfall im MK gekommen - ebenfalls ereignete sich der Vorfall bei einer Lidl-Filiale - diesmal in Meinerzhagen. Wie die Polizei mitteilte, verlor ein Lidl-Kunde auf einem zum Supermarkt gehörenden Parkplatz in Meinerzhagen-Valbert sein Portemonnaie. In der Geldbörse befanden sich unter anderem zwei Scheckkarten mit den passenden persönlichen Identifikationsnummern.

Mit den beiden Bankkarten des Geschädigten wurde vom unbekannten Tatverdächtigen umgehend an einem Bankautomaten Bargeld abgehoben und zudem in mehreren Lidl-Märken Einkäufe mit Barauszahlungen getätigt. Auch nach ihm fahndet die Polizei mit einem Foto. Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Die Polizei des Märkischen Kreises fahndet mit einem Foto nach dem Dieb aus Meinerzhagen. So sieht der Tatverdächtige aus. © Polizei MK