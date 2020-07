Wieder eine Verbindung nach Werdohl gekappt

Am Schluss Grimminghausen ist Schluss, wird die Kreisstraße 8 gesperrt.

Viele Wege führen nach Werdohl, aber einige davon sind seit zurzeit gekappt: Zwei Vollsperrungen auf Bundesstraßen müssen umfahren werden, Bahnpendler sind gezwungen, den Schienen-Ersatzverkehr zu nutzen. Und jetzt kommt es auf einer weiteren Straße zu einer Sperrung.

Das nächste Hindernis auf dem Weg nach Werdohl: Nach der Sperrung der B 236 am Ortsausgang Altena (seit dem 6. April und noch bis September) und der B 229 von der Kreiselbaustelle vor VDM in Richtung Neuenrade (seit Mitte Juni) kam am Sonntag für Bahnpendler Richtung Hagen auch noch eine bis zum 15. Juli dauernde Sperrung der Ruhr-Sieg-Strecke zwischen Letmathe und Werdohl hinzu.

Und seit Mittwoch ist auch die Kreisstraße 8 von Plettenberg-Böddinghausen über Selscheid Richtung Werdohl-Kleinhammer zumindest teilweise gesperrt. Wegen Baumfällarbeiten im Abschnitt zwischen Grimminghausen und dem Steinbruch endet die Fahrt aus Richtung Ohle bis zum 4. Juli (Samstag) in der Zeit zwischen 9 und 15.30 Uhr am Schloss Grimminghausen.



Darauf wird auf Plettenberger Seite bereits am Gringel und hinter der Wohnsiedlung Burg hingewiesen. Dennoch versuchten einige Verkehrsteilnehmer am Mittwochvormittag ihr Glück, scheiterten dann aber vor dem Absperrgitter und mussten zwangsläufig den Weg zurück ins Lennetal antreten, um Werdohl über die B 236 anzusteuern.