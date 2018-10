Schrauben am Spielplatz gelöst: Kind verletzt

Vandalismus

+ © M. Steinhoff Die Wackelbrücke am Spielplatz an der Moosuferstraße ist nach dem rücksichtslosen Handeln der Vandalen vorerst gesperrt. © M. Steinhoff

Plettenberg - Nach dem jüngsten Vorfall auf dem Spielplatz an der Grünestraße, wo mehrere Holzschrauben an der Vogelnestschaukel entfernt worden waren, sorgt jetzt ein weiterer Vorfall für Unverständnis und besorgte Mienen im Rathaus und in weiten Teilen der Bevölkerung.