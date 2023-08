„Kranker Mann Europas“? Industrie plagen derzeit viele Sorgen

Von: Christos Christogeros

Die heimischen Abgeordneten in Bund und Land, Paul Ziemiak (links) und Thorsten Schick (rechts), trafen sich jetzt mit MAV-Vertreter Özgür Gökce. © Privat

Zu wenig Gewerbeflächen, ein zu hoher Strompreis und Mangel an Arbeits- und Fachkräften: Die heimische Region steht vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Bereits seit Längerem nehmen die Unternehmen die Politik in die Pflicht. Nun konnte der Märkische Arbeitgeberverband (MAV) seine Sorgen direkt den heimischen Bundestagsabgeordneten Paul Ziemiak, Generalsekretär der CDU NRW, sowie den heimischen Landtagsabgeordneten Thorsten Schick, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, überbringen.

Plettenberg – MAV-Geschäftsführer Özgür Gökce hatte zahlreiche Anliegen der Unternehmer an die heimischen Abgeordneten weitergegeben. Ein intensivierter, möglichst konkreter Austausch sei angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung geplant.

So erfreulich die jüngste Ansiedlung eines großen Chipherstellers in Ostdeutschland sei – „in unserem Verbandsgebiet gäbe es für so etwas gar keine Möglichkeiten. Es fehlen Gewerbeflächen“, skizzierte Özgür Gökce eine Rahmenbedingung für die Wirtschaft in der Region.

Zudem waren sich Gökce und die beiden heimischen Abgeordneten einig, dass der aktuelle Industriestrompreis ein großes Hindernis für die wirtschaftliche Entwicklung darstelle. Vor allem der internationale Vergleich zeige eine unverhältnismäßig hohe Belastung bei den Energiekosten in Deutschland.

„Qualifizierte Zuwanderung fördern“

Was neben Gewerbeflächen ebenfalls fehle, seien Arbeits- und Fachkräfte. Viele Jugendliche tauchten nach der Schule an Berufskollegs ab und seien für den Arbeitsmarkt zunächst verloren. Insgesamt, so Gökce, müsse Berufsorientierung an Schulen noch früher ansetzen und stärker institutionalisiert werden. Auch die Möglichkeiten der Berufstätigkeit von Frauen müssten verbessert werden.

Paul Ziemiak betonte unter anderem die Chancen für den Arbeitsmarkt, die in der Migration stecken: „Wir müssen qualifizierte Zuwanderung fördern.“ Davon könne auch der Mittelstand profitieren. „Ausgebildete Interessenten aus dem Ausland anwerben und gleichzeitig ungenutzte Arbeitsmarktpotenziale im Inland erschließen“, seien laut Thorsten Schick zwei Gebote der Stunde. Einig war man sich, dass bürokratische Prozesse die Migration von gut ausgebildeten Menschen weiterhin erschwerten.

Bürokratie häufig ein Problem

Überhaupt erweise sich die Bürokratie in vielerlei Hinsicht als Problem. Ihr Abbau bleibt eine der wichtigsten Forderungen der heimischen Unternehmen. Paul Ziemiak erkundigte sich nach möglichst konkreten Beispielen. Thematisiert wurden unter anderem die Folgen des Lieferkettengesetzes und des Hinweisgeberschutzgesetzes sowie die mangelnde Digitalisierung von Verwaltungsprozessen.

Der MAV kündigte an, unter seinen Mitgliedern Beispiele für den Bürokratie-Wildwuchs zu sammeln, um diese in die politische Diskussion einzubringen.

Abseits von Einzelthemen aus dem Alltag des Verbandes und seiner Mitglieder tauschten sich die Gesprächspartner auch zu allgemeinen Herausforderungen aus. „Es kann nicht sein, dass Deutschland inzwischen wieder als ‚kranker Mann Europas’ beschrieben wird, sodass ausländische Arbeitskräfte hierzulande keine Zukunftsperspektiven sehen“, so Schick. Ganz grundsätzlich müsse es um eine Belebung der gesamtgesellschaftlichen Leistungsbereitschaft gehen. Özgür Gökce resümierte: „Mit weniger Menschen weniger arbeiten – so werden wir unseren Wohlstand zukünftig nicht sichern.“