Gedenkandacht für verstorbenes Kleinkind aus Plettenberg

In der Christuskirche

+ © Dickopf Die Gedenkandacht findet in der Christuskirche in Plettenberg statt. © Dickopf

Plettenberg - Am Mittwoch, 16. Januar, findet eine ökumenische Gedenkandacht für das verstorbene Kleinkind in der Christuskirche in Plettenberg statt. Das Kind war am Donnerstagmorgen im Krankenhaus in Essen gestorben. Seitdem wird gegen den Pflegevater aus Plettenberg ermittelt.