„Keine Gleichmacherei“: Evangelische Gemeinden bilden Kooperationsraum

Von: Christos Christogeros

Als Herausforderung, aber auch Chance sieht Christof Grote, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Lüdenscheid-Plettenberg, die Schaffung der Kooperationsräume. © EKKLP

Sie blieben eigenständig, sollen aber künftig auch in Kooperationsräumen agieren: Der Evangelische Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg will nun die vertiefte Zusammenarbeit verschiedener Kirchengemeinden konkret umsetzen.

Plettenberg/Werdohl – Eiringhausen, Neuenrade, Ohle, Plettenberg und Werdohl sollen dabei einen Kooperationsraum bilden. Christof Grote, Superintendent des Kirchenkreises, will Kritik zuvorkommen: „Wir müssen und wollen die Zusammenarbeit in den Kooperationsräumen stärken. Aber dies sind keine Vereinigungen und es wird auch keine Gleichmacherei der Kirchengemeinden geben“.

Nach zahlreichen Gesprächen, Beratungen, Beschlüssen und einer Sondersynode zu dieser Thematik sollen die geplanten Kooperationsräume im Evangelischen Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg nun umgesetzt werden. Nach den Beschlüssen der Presbyterien der Kirchengemeinden sowie des Kreissynodalvorstandes am Montagabend wurde das Gesamtkonzept verabschiedet und trete damit ab sofort in Kraft.

Mit dem Thema der Kooperationsräume hätten sich der heimische Kirchenkreis und seine Kirchengemeinden über viele Jahre intensiv auseinandergesetzt. Auf verschiedenen Synoden hatte die Thematik einen wichtigen Tagesordnungspunkt eingenommen. Zudem seien in den Kirchengemeinden und Presbyterien Informationsabende durchgeführt worden. Hier hätten sich die Gemeindemitglieder zum neuen Strukturmodell nicht nur umfassend informieren, sondern dieses auch kritisch diskutieren können.

Im September vergangenen Jahres führte der Kirchenkreis nur zu dem Thema eine Sondersynode durch. Einen Tag lang wurde zu dem Modell der Kooperationsräume noch einmal intensiv beraten und kontrovers diskutiert, bevor dazu abgestimmt wurde. Am Ende entschieden sich die Synodalen mehrheitlich dafür, die Kooperationsräume im Kirchenkreis umzusetzen (wir berichteten). Die Kirchengemeinden waren damit aufgefordert, miteinander eine verbindliche Verabredung zur Zusammenarbeit zu besprechen und zu beschließen.

Bilden in Zukunft einen Kooperationsraum: Die Kirchengemeinden Neuenrade, Werdohl, Plettenberg, Eiringhausen und Ohle. © Privat

Mehrere Entwicklungen in den vergangenen Jahren hätten die Einführung der Kooperationsräume notwendig gemacht. Zum einen müssten sich die Kirchengemeinden seit Jahren mit Rückgängen der Gemeindegliederzahlen und damit der finanziellen Möglichkeiten auseinandersetzen. Zum anderen leide auch die Evangelische Kirche unter der generellen Problematik des Fachkräftemangels. Immer weniger junge Menschen würden Pfarrer werden wollen. Um die pastorale Versorgung aber weiter gewährleisten zu können, habe man eine neue Struktur finden müssen, damit die Kirchengemeinden in ihren Aufgaben weiter voll handlungsfähig bleiben können. Bei der Neustrukturierung setzte sich am Ende das Modell der sogenannten Kooperationsräume durch.

„Ich bin froh, dass wir im Kirchenkreis diesen Weg miteinander gehen und so gut und vorausschauend für die nächsten Jahre planen können, gerade auch, wenn es in den Gemeinden immer weniger Hauptamtliche geben wird. Das ist eine große Herausforderung für uns. Es ist aber auch eine Chance, Gemeindeleben noch einmal neu zu gestalten“, erklärt Grote.

Ziele der neuen Struktur

Eine Zielsetzung der neuen Struktur sei es, in Zukunft über die Gemeindegrenzen hinweg die pastorale Versorgung abzustimmen. Das bedeute, dass Pfarrer einer Kirchengemeinde nun auch Verantwortung und Aufgaben im Kooperationsraum übernehmen sollen.

Dies umfasse zum Beispiel Gottesdienste, Trauungen, Taufen oder Beerdigungen. Aber auch in anderen Bereichen sei eine engere Zusammenarbeit und Unterstützung der Kirchengemeinden vorgesehen und sinnvoll. So könnten zum Beispiel Jugendfreizeiten, Seniorennachmittage, Glaubenskurse oder Konzerte gemeinsam organisiert und verantwortet werden.

Aber auch in den Bereichen der Gebäudenutzung oder generellen Verwaltung würden sich neue Möglichkeiten ergeben. Die Zielsetzung sei dabei, sich dort gegenseitig zu unterstützen, wo dies gut möglich und sinnvoll ist. Damit sollen die Anforderungen und Aufgaben in der aktuellen Situation weiter gut bewältigt werden können.

Keine Vereinigung

Die Kooperationsräume seien keine Vereinigungen der Kirchengemeinden, diese sollen weiterhin eigenständig und individuell bleiben. „Uns ist es wichtig, dass die unterschiedlichen Besonderheiten und Profile der Kirchengemeinden erhalten bleiben. Das hat den Charakter unseres Kirchenkreises immer aus gemacht und so soll es in Zukunft auch bleiben“.