B236 ab 17. Juni für vier Monate gesperrt - und noch mehr Baustellen

Verkehrsprobleme rund um Plettenberg

Die B 236 wird zwischen Teindeln und Werdohl voll gesperrt. Das Möbelgeschäft Roller kann jedoch weiterhin von Plettenberg aus angefahren werden.

Plettenberg - Ist 2019 das Jahr der Baustellen in und um Plettenberg? Das könnte man meinen, denn überall wird etwas getan. Neben der geplanten Innenstadtsanierung wird mit den Arbeiten am Grafweg begonnen, ab Mitte Juni ist eine Vollsperrung zwischen Plettenberg und Werdohl geplant und auch auf dem Weg nach Attendorn werden die Autofahrer an einer Baustelle nicht vorbei kommen. Wir haben zusammengefasst, auf welche Einschränkungen sich die Verkehrsteilnehmer wann und wo einzustellen haben.