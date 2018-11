Aufregung in Plettenberg: Mann (38) zückt Messer in der Fußgängerzone

Blutverschmierter Querulant in Hans-Prinzhorn-Klinik eingewiesen

+ © Dickopf Ein größeres Polizeiaufgebot war am Donnerstag ab 9 Uhr an der Wilhelmstraße in Plettenberg im Einsatz, um einen offenbar geistig verwirrten Mann zu überwältigen. © Dickopf

Plettenberg - Morgens um halb zehn in Plettenberg hatte die Polizei am Donnerstag jede Menge zu tun. Um 8.55 Uhr informierten Zeugen die Einsatzkräfte, nachdem ein Mann mit blutverschmiertem Gesicht und mit einem Messer in der Hand schreiend in der Fußgängerzone stand und mit der Waffe herumfuchtelte.