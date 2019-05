Weniger Gottesdienst in der St. Michael-Pfarrei

+ © Koll Pater Irenäus Wojtko kündigte neue Gottesdienstzeiten für die Katholiken seiner Pfarrei an. © Koll

Neuenrade/Werdohl - An neue Zeiten für die Gottesdienste müssen sich die Katholiken in Neuenrade und Werdohl bereits ab kommendem Monat gewöhnen. Das teilte Pater Irenäus Wojtko am Samstagabend bei der Pfarrversammlung der Pfarrei St. Michael Werdohl-Neuenrade mit.