Umbau Seniorenzentrum Neuenrade auf Hochtouren

Von: Peter von der Beck

Bauleiter Peter Mette und seine Kollegen müssen Heizungen und Bäder nebst Installationen machen. © von der Beck

In unruhigen Zeiten ist das eine gute Nachricht, zumal insbesondere in der Bauwirtschaft schwierige Verhältnisse herrschen: Die Sanierung des Evangelischen Seniorenzentrums Neuenrade (ESZ) geht planmäßig voran.

Neuenrade/Altena - Wenn nichts dazwischen kommt, erfolgt auch die Rückkehr der Neuenrader Senioren aus der Altenaer Zwischenstation in ihre dann frisch sanierte Heimstatt an der Graf-Engelbert-Straße planmäßig im kommenden Juli.



Gleiches gilt für die Altenaer Senioren, die dann ebenfalls vom ehemaligen und aktuell zur vorübergehenden Seniorenresidenz umgebauten St.-Vinzenz-Krankenhaus zurück ins Wichernhaus kehren können. Ralf Lohscheller, der sich als Geschäftsbereichsleiter Altenhilfe Süd im Team und mit den anderen lokalen Beteiligten der Perthes-Stiftung um die Organisation des Großprojektes kümmert, sagte auf Nachfrage: „Es läuft im Moment. Wir sind im Zeitplan, der Umzug ist im Juli.“

Er gehe davon aus, dass Ende Juli beide Einrichtungen mit Mann und Maus wieder in ihren angestammten Häusern weilen werden. Der Umbau sei in Altena etwas schneller vorangegangen, dort haben man in den oberen Etagen schon mit den Wandarbeiten begonnen. Er gehe davon aus, dass die Altenaer wohl zuerst umziehen würden. Der Termin mit dem Umzugsunternehmen Schlotmann sei abgesprochen und geblockt.



Aktuell würden die Innenausbauten voranschreiten. Fliesen würden aufgebracht, Installationsarbeiten erledigt, dann folgten die Wand-und Malerarbeiten, Tischler würden sich um die Türen kümmern. „Die Möbel sind schon ausgesucht“, ergänzte Lohscheller. Was den Kostenrahmen anbelangt, so ist es Lohscheller und Co. bislang gelungen, innerhalb des Budgets zu bleiben. Und es sehe gut aus, dass es auch so bleibe. Er hoffe nun, dass es keine Lieferschwierigkeiten gebe. Gegengesteuert habe man hier und versucht, viele Dinge früh zu ordern.



Nach den Umbauten der beiden großen Perthes-Häuser in Neuenrade und Altena wird im Beritt des Bereichsleiters erst einmal Ruhe sein. Man habe die Qualifizierung der Häuser, was Erreichbarkeit, Einzelzimmerquote oder Barrierefreiheit anbelangt, dann abgeschlossen. „Nichts Neues ist geplant“, sagte Lohscheller. Gleichwohl sei man bereit für Dinge, die noch kommen können.



Zunächst aber sind die Handwerker am Zug. Im ESZ an der Graf-Engelbert-Straße herrscht geschäftiges Treiben, ein großer Sandhaufen liegt vor dem Eingang, ein halbes Dutzend Handwerkerautos aus der Region parken kreuz und quer vor dem Gebäude. Handwerker schleppen Metallrahmen und allerlei Werkzeug ins Gebäude. Auf fast jeder Etage plärrt ein Baustellenradio Hits der 1980er- und 90er-Jahre über den Flur, immerhin nutzen die Bauarbeiter denselben Sender. Die Fachkräfte kommen aus aller Herren Länder. Deutsche, Letten oder Ukrainer sind zu identifizieren, einige können kein Deutsch oder Englisch, aber sie können eben feste arbeiten.



In den oberen Etagen ist das eine oder andere Bad schon gefliest und man kann den Zuschnitt der Räume gut erkennen. In den unteren Etagen muss noch mehr getan werden. Hier wuseln Monteure, Trockenbauer, Gas- und Wasserinstallateure und Elektriker herum. Große stabförmige Baustellenlampen beleuchten die Szenerie, Kabelsalat hängt von den Decken. Subunternehmer Marco Radosta hat gut zu tun – „77 Türen“ muss er einbauen, darunter einige feuerfeste Stahltüren. Peter Mette und seine Kollegen vom Installationsbetrieb Störmann in Schmallenberg haben „64 Bäder plus Behinderten-WC und noch die entsprechenden Heizkörper zu installieren“. Ein schönes Stück Arbeit.



Auf der unteren Ebene warten einige Arbeiter auf Nachricht vom Chef oder machen zwischen ausrangierten Toilettenstühlen erst einmal Pause. Im ehemaligen Essenssaal stehen fein säuberlich aufgereihte Stutzen und Rohranschlüsse, und auf der ehemalige Bühne steht etwas verloren ein Zweiersofa. Kein Zweifel herrscht jedenfalls bei den Handwerkern über eine Tatsache: Es gibt noch viel zu tun. Bis Juni sollen sie fertig sein.