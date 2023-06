Großes Invest-Interesse an Windenergie

Von: Peter von der Beck

Stefanie Flam, Sprecherin der SL Naturenergie, trommelt für Investitionen von Dahler und Neuenrader Bürgern in den Windpark Kohlberg. © von der Beck, Peter

In die Windenergieanlagen auf dem Kohlberg können Bürger aus Dahle und Neuenrade ab sofort investieren.

Neuenrade – Die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung am Kohlberger Windpark besteht ab Donnerstag, 1. Juni. Wer will, kann mit mindestens 500 und maximal 25 000 Euro in das Anlagenensemble auf dem Kohlberg investieren. Insgesamt ist das Volumen gedeckelt. Höchstens 1,5 Millionen Euro dürfen nsgesamt investiert werden. Verzinst wird jede Investitionssumme mit fünf Prozent.

Verwunderung über großes Interesse

„Schon jetzt gibt es eine lange Liste mit Interessensbekundungen,“ sagt Stefanie Flam, Sprecherin der SL Naturenergie, die den Park betreibt. Generell sei das Interesse sehr groß an Investitionsmöglichkeiten dieser Art, doch dass das Interesse hier ganz besondere Ausmaße habe, wundert die Betreiber durchaus. Gerade bei der Errichtung dieser Windenergieanlagen auf dem Kohlberg hatten SL Naturenergie bekanntlich enormen Gegenwind aus Dahle bekommen.

Für Neuenrader und Dahler

Beteiligen dürfen sich Bürgerinnen und Bürger aus Neuenrade und Dahle. Bei SL Naturenergie hofft man, dass es nicht nur bei Interessensbekundungen bleibt, sondern dass sich viele beteiligen. „Die Reaktionen waren jedenfalls durchweg positiv,“ sagte Flam. Das Unternehmen hatte zwischenzeitlich sogar einen Stand auf dem Neuenrader Wochenmarkt, um auf die Investitionsmöglichkeit aufmerksam zu machen. Dort ließen sich wohl auch Dahler blicken.

Aus der bündnisgrünen Szene hatte man schon weit im Vorfeld Äußerungen gegeben, dass man sich gerne dort beteiligen wolle. Aus Unternehmerkreisen verwies man ausdrücklich darauf, dass es sich nicht um unmittelbare Beteiligungen handele, sondern um so genannte „nachrangige Darlehen“.

Investition in Form nachrangiger Darlehen

Nachrangige Darlehen sind im Grunde Kredite für das Unternehmen. Im Falle einer Insolvenz allerdings muss der Darlehensgeber gegenüber anderen Ansprüchen von Gläubigern im Rang zurücktreten. Die Darlehen haben mindestens zehn bis maximal 18 Jahre Laufzeit, der Erlös wird aus den Erträgen bezahlt.

Feste Zahlungstermine

18 Jahre übrigens deshalb, weil die Einspeisevergütung solange gesetzlich gesichert ist. Die Zinszahlung erfolgt regelmäßig jährlich zu einem festen Zeitpunkt, was für die Darlehensgeber eine besondere Sicherheit bedeute, da sie fest mit den Zahlungen rechnen könnten. Am Ende der Laufzeit werde die gesamte Investitionssumme zurückgezahlt. Auch Kündigungsmöglichkeiten gibt es ab 2033 für beide Seiten – mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten.

Weitere Details und wie Investitionswillige zeichnen können, ist auf der Homepage windpark-neuenrade.de nachzulesen. Dort ist vermerkt, dass mit der Crowdfunding-Plattform Klimaschwarm der eco:finance GmbH gearbeitet wird.

Lokale Stiftung

Auch eine lokale Stiftung will SL Naturenergie einrichten. Derweil werde mit der Stadt Neuenrade darüber gesprochen, wer in den Stiftungsrat berufen wird. An die Stiftung können für Projekte aller Art Anträge gestellt werden, der Stiftungsrat entscheide über die Vergabe der Mittel, hieß es von SL Naturenergie. Stefanie Flam erläuterte, dass wohl ein Prozentsatz des Anlagengewinns in die Stiftung einfließe.

Offen gefasster Stiftungszweck

Wie Geschäftsführer Milan Nitzschke an anderer Stelle erklärt hatte, sei der Stiftungszweck ganz offen gefasst. Und profitieren sollten auch diejenigen, die sich finanziell nicht beteiligen wollen oder können. Die Stiftung ist dabei „offen für gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Projekte aller Art“. Ob Jugendhilfe oder Altenpflege, Sportvereine, Denkmal- oder Naturschutz – welche Initiativen gefördert würden, entschieden die Verantwortlichen vor Ort.

Milan Nitzschke verwies zudem noch auf Paragraf 6 des Erneuerbare Energiengesetzes (EEG). „Bei Windenergieanlagen an Land dürfen den betroffenen Gemeinden Beträge von insgesamt 0,2 Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge und für die fiktive Strommenge angeboten werden.“

Auch Altena profitiert

Und das soll auch noch an die Stadt fließen. Also: „Auch nach Altena, zu einem noch nicht bezifferbaren Anteil, wird Geld fließen.“ Das werde allerdings über den Bund refinanziert. Nitzschke: „Das kommt somit on top.“

Hohlweg und Info-Pfad

Bleibt der Hinweis auf ein Projekt, das als Auflage im Zusammenhang mit der Betriebserlaubnis der Windenergieanlagen ausgeführt wird. So wird ein Hohlweg, der auf der Dahler Bergseite beginnt, wieder hergerichtet. Und es soll dort auch einen Informationspfad zum Thema Energiegewinnung auf dem Kohlberg geben. Ob das mit dem Hohlweg und dem Informationspfad getrennt wird oder kombiniert, das ist noch nicht klar.

Die Windräder auf dem Kohlberg drehen sich jedenfalls unentwegt. Die installierte Leistung beträgt dabei 18 Megawatt, die tatsächliche Leistung konnte Nitzsche noch nicht beziffern, in der Regel wird deutschlandweit – je nach Wind und weiteren Rahmenbedingungen – von einem guten Drittel der installierten Leistung ausgegangen.

Der Hohlweg am Fuße des Kohlbergs wird hergerichtet. Ob er noch Hinweisschilder zum Thema Energiegewinnung auf dem Kohlberg bekommt oder ob dafür ein extra Pfad errichtet wird, steht noch nicht fest. © von der Beck