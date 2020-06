Gemischte Gefühle in Altenheimen an Lenne, Verse und Hönne

Wegen Lockerungen

+ © Birke Mit „ein bisschen Angst“ blickt Susanne Thöne im Seniorenzentrum Haus Versetal der nächsten Lockerung der Vorsichtsmaßnahmen entgegen. Sie ist aber optimistisch, dass sich alles gut einspielen wird. Personell sei die Einrichtung gut aufgestellt. © Birke

Neuenrade/Werdohl/Balve - In den Seniorenheimen sind die Corona-Regelungen für Besucher inzwischen wieder gelockert worden. Die Einrichtungen in Neuenrade, Werdohl und Balve gehen aber unterschiedlich damit um. Eine Umfrage in verschiedenen Häusern hat ergeben: Ganz ohne Bedenken öffnen die Verantwortlichen nicht ihre Türen.