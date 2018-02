Feuerwehr Neuenrade rettet Au-pair-Mädchen aus dem Wald

Mit Allrad-Fahrzeugen des First Responder suchte die Feuerwehr nach dem Mädchen.

Neuenrade - Die Feuerwehr hat am Donnerstagabend eine minderjähriges, japanisches Au-Pair-Mädchen, so die Polizei, aus dem Wald gerettet. Sie hatte sich bei Eiseskälte verirrt.

Das Mädchen war demnach am frühen Nachmittag, gegen 14.30 Uhr, zu einem Spaziergang in den Wald aufgebrochen. Im Wald, südöstlich von Neuenrade, in der Nähe der Straße Breitenbruch verlief sich das Mädchen und fand nicht mehr nach Hause zurück.

"Auf Grund der Kälte und der einsetzenden Dunkelheit entstand so eine gefährliche Situation", schreibt die Feuerwehr.

+ Symbolbild/Rettungspunkt © Schröder Das Mädchen habe sich jedoch trotz ihrer geringen Deutschkenntnisse und des schlechten Handyempfangs zu helfen gewusst. "Ihr gelang es, einen Notruf abzusetzen". Sie konnte zudem der Kreisleitstelle die Nummer von einem der so genannten Rettungspunkte nennen.

Nach rund 30 Minuten Suche konnten die Feuerwehrmänner des First Responder, die mit zwei allradgetriebenen Fahrzeugen im Wald unterwegs waren, die Schülerin wohlbehalten aufgreifen und wieder nach Hause bringen. Während der Suchaktion wurde die Feuerwehr von der Polizei unterstützt.