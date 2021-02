Bettina Lugk (SPD) nach knapper Entscheidung im Neuenrader Kaisergarten:

+ © Jona Wiechowski Bettina Lugk kandidiert für das SPD-Bundestagsmandat im Wahlkreis Märkischer Kreis II. Sie sprach am Samstag im Neuenrader Kaisergarten. © Jona Wiechowski

Richtige Zustimmung sieht anders aus: Bettina Lugk kandidiert für das SPD-Bundestagsmandat im Wahlkreis Märkischer Kreis II. Sie konnte sich damit am Samstagvormittag knapp gegen Yalcin Geyhan im zweiten Wahlgang mit 20 zu 19 Stimmen bei einer Enthaltung durchsetzen.

Neuenrade – Dass es knapp würde, hatte sich schon im ersten Wahlgang im Neuenrader Kaisergarten abgezeichnet. Bei einer Enthaltung stimmten auch hier 20 Delegierte für die aus Brandenburg kommende Lugk und 19 für den Balver Geyhan - nötig gewesen wäre im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit.

„Das war spannend und so wird auch der Wahlkampf“, kommentierte Lugk in ihrer Dankesrede und dankte für das Vertrauen. Sie freue sich auf die kommenden Wochen und Monate und werde dafür in den Märkischen Kreis ziehen.

Wegen Corona lautete die Devise bei der Aufstellungskonferenz diesmal „so schnell wie möglich und so kurz wie möglich“, sagte Gordan Dudas, SPD-Unterbezirksvorsitzender und Landtagsabgeordneter. Die Veranstaltung fand unter strengen Hygiene-Regeln statt.