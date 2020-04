Neuer Edeka-Markt eröffnet im August

„Wir sind gut im Zeitplan“, sagt der Markt-Chef. Das habe die Baubesprechung in dieser Woche noch einmal bestätigt. Der Rohbau für den Edeka-Markt und auch einen Getränkemarkt auf dem Gelände stehen, und erste Wände im Gebäude selbst werden schon hochgezogen. Personalräume und Toilettenanlagen sind bereits fertig, der Boden ist gefliest, und auch der Parkplatz auf dem Außengelände wird asphaltiert.

Die Verkaufsfläche des Edeka-Marktes soll 1600 Quadratmeter betragen – inklusive einer Bäckereifiliale im Eingangsbereich. Diese wird von der Kette Hosselmann aus Hamm übernommen. Der Getränkemarkt wird zudem noch einmal eine Verkaufsfläche von mehr als 700 Quadratmeter haben. „Der separate Getränkemarkt hat den Vorteil, dass wir im Edeka dann mehr Platz für andere Ware haben. Getränkekisten wollen wir dann nämlich ausschließlich im Getränkemarkt anbieten und im Markt nur einzelne Flaschen und Sixpacks“, erklärt Kai Kantimm.

+ Der neue Markt eröffnet gegenüber von der Aral-Tankstelle in Brügge. © Nougrigat

Dass das Ehepaar seine zweite Filiale in Brügge eröffnet, sei dem Zufall geschuldet. Kai Kantimm und seine Frau, die in Altena leben, hatten schon länger den Wunsch, ihr Geschäft zu erweitern. Als die Edeka-Kette dann in Brügge eine Filiale bauen wollte, haben sie die Chance ergriffen und sich als Betreiber beworben. „Ein glücklicher Zufall“, sagt Kai Kantimm über die Tatsache, dass beide Märkte in der Umgebung seines Wohnortes liegen.