Fast 150 Besucher: Schätze und Schafe locken zum Ahe-Hammer

Von: Hartmut Damschen

Nach dem Gottesdienst konnten verschiedene Stationen auf dem Gelände durchlaufen werden. © Damschen, Hartmut

Wächst da etwas zusammen, was zusammen gehört, oder ist es ein Zusammenrücken, weil es nur eine gemeinsame Zukunft gibt? Auf jeden Fall wird der Gedanke der Ökumene im Grenzbereich zwischen Herscheid und Werdohl ganz groß geschrieben.

Herscheid / Werdohl - Bereits seit 2012 besteht das Ökumeneforum in Werdohl, wie die Leiterin der Ev. Martin-Luther-Grundschule Britta Schwarze erklärte. Zu diesem Forum haben sich die Ev. Friedenskirchengemeinde Werdohl, die Kath. Kirchengemeinde St. Michael und die Neuapostolische Kirche Werdohl zusammengetan, um gemeinschaftlich den Glauben in ihren Gemeinden zu stärken. Ein Ausdruck der Gemeinsamkeit ist der ökumenische Gottesdienst, der einmal im Jahr an besonderen Orten gefeiert wird. In diesem Jahr fand das Ereignis nun schon zum zweiten Mal auf dem Gelände des Ahe-Hammers statt.

Bei schönstem Sommerwetter trafen fast 150 Menschen aus den drei Gemeinden zusammen, um den ökumenischen Gedanken (sprich: „weltweiten Zusammenhalt der Christen“) mit einem gemeinsamen Gottesdienst zu unterstreichen. Das Bindeglied sind die Kinder als die Zukunft aller Kirchen. Das wurde durch die rege Beteiligung der Kinder mit ihren Familien aus den Kitas „St. Michael“, „Arche Noah“, „Sternschnuppe“, der „Ev. Grundschule Martin-Luther“ sowie der „Grundschule St. Michael“ deutlich.

Pater Kamil Pawlak und Pastor Dirk Grzegorek feierten gemeinsam mit den Gemeindemitgliedern den Gottesdienst, der das Thema „Von Schätzen und Schafen“ hatte. Britta Schwarze sprach das Gebet. Die Fürbitten teilten sich Kita-Erzieherinnen und Grundschullehrerinnen. Der Gottesdienst wurde musikalisch von den Kindern mit Bewegungsliedern und von Kantorin Marion Jeßegus begleitet, die ebenso Musiklehrerin an den Grundschulen „St. Michael“, „Ev. Martin-Luther-Grundschule“ und der Gemeinschaftsgrundschule Werdohl ist.

Nach dem Gottesdienst durften die Kinder einen spielerischen Parcours mit Mal-, Pflanz-, Schatzsuche- und Blindverkostungsstationen absolvieren. Es mussten die Stempel der einzelnen Stationen auf den Laufkarten vermerkt sein, um am Ende einen Preis zu bekommen.

Kinder der Martin-Luther-Grundschule um Leiterin Britta Schwarze (in Rot) beteiligten sich an der Veranstaltung. © Damschen, Hartmut

Wer wollte, konnte sich auch den Ahe-Hammer ansehen. Der erste Vorsitzende des Fördervereins, Dr. Michael Eckhardt, verwies auf das Ende der Führungssaison im Ahe-Hammer am Sonntag: „Am „Tag des offenen Denkmals“ am 10. September wird für dieses Jahr die letzte Führung sein. Wir planen, zu Himmelfahrt 2024 die nächste Saison wieder zu beginnen.“ „Im Schnitt“, so wusste der Vorsitzende, „kommen immer 30 Personen zu unseren Führungen durch den Osemund-Hammer, Privatführungen ausgenommen.“

Das Team um den 1. Vorsitzenden des Fördervereins hatte für die Gäste nicht nur den Ahe-Hammer geöffnet, sondern auch für das leibliche Wohl gesorgt. Gekühlte Getränke und heiße Grillwürstchen im Brötchen hielten sie bereit. Wer wollte, gab im Gegenzug eine Spende für den Förderverein.

Das Team um Manfred Buchta (l.) und Dr. Michael Eckhardt (2. v. r.) kümmerte sich um den Ahe-Hammer. © Damschen, Hartmut

Mit dem gemeinsamen Segen endete schließlich der offizielle Teil des Treffens des Ökumeneforums in Schwarze Ahe, wie nicht nur die kleine Ortschaft, sondern auch der durch sie fließende Bach heißt.