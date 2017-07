Ein Verletzter nach Lkw-Unfall in den Silberg-Kurven

In die zwei Haarnadelkurven des Silbergs würde alleine schon als Warnung und Empfehlung normalerweise auch ein Tempolimit der Art 50 km/h (eigentlich wären -insbesondere bei Nässe- eher 40 km/h angebracht), 30 km/h für LKW gehören. So wird es wohl trotz verstärkter Beschilderung regelmässig neue Unfälle geschehen, wie auch an der Nordhelle wieder trotz verstärkter Massnahmen am Samstag rennmässig Motorrad gefahren wurde, als der Teer getrocknet war. Die Sperrungen für Motorräder wird man noch bis zu den Seitenstrassen bis Reblin fortführen müssen und die Fahrbahntrennung aus Kunststoff auch in den unteren Kurven montieren müssen.