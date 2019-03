Unfall in Silbergkurven: Plettenbergerin (20) kracht in die Schutzplanke

Von Herscheid in Richtung Lüdenscheid

[Update, 15.16 Uhr] Herscheid - Alleinunfall am Mittwoch um kurz nach 13 Uhr in den Silbergkurven! Von Herscheid in Richtung Lüdenscheid fahrend war in einem zweispurigen Bergauf-Stück der L561 eine Autofahrerin aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und die Leitplanke geprallt.