Drogenfund nach Wohnungsstreit: Mehrstündiger Polizei-Einsatz

Verdacht auf Drogenhandel in Herscheid

Ein Zeuge hatte eine Streife auf einen lauten Streit hingewiesen.

Herscheid – Wegen eines lauten Streits wollte die Polizei am Sonntagnachmittag in einer Wohnung in Hüinghausen nach dem Rechten sehen – und machte dabei einen Drogenfund.