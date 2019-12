Bierflaschen auf Autodach: Junge Männer feiern in fahrendem Wagen - Party eskaliert

Herscheid - Feiern im Auto bei Tempo 70, Schlangenlinien, Bierflaschen auf dem Dach und Beifahrer auf der Fensterkante: Eine Gruppe junger Männer ist auf der L561 zwischen Lüdenscheid und Herscheid von der Polizei gestoppt worden. Mit dem jähen Ende ihrer Feier waren die Männer nicht einverstanden.

Autofahrer meldeten nach Angaben der Polizei am Samstag kurz nach Mitternacht ein Auto, das in Schlangenlinien über die L561 zwischen Lüdenscheid und Herscheid fuhr. Eine Gruppe junge Männer feierten in dem fahrenden Auto eine Party. Die Beifahrer saßen demnach auf den Fensterkanten und nutzten das Dach als Tisch für Bierflaschen. Zu lauter Musik grölten die jungen Männer. Laut Polizei warfen die jungen Männer eine Bierflasche nur knapp an einem anderen Wagen vorbei. Der Wagen soll mit bis zu 70 km/h unterwegs gewesen sein.

Die Polizei traf die Gruppe in Hüinghausen. Ein Beifahrer hatte seine Kappe verloren. Am Steuer des Wagens saß ein 19-jähriger Lüdenscheider. Alkohol- und Drogentests verliefen bei ihm negativ. Der Lüdenscheider verhielt sich kooperativ. Im Gegensatz zu seinen Mitfahrern: Die drei 18 und 19 Jahre alten Freunde provozierten die Beamten und zeigten ihnen auch nach der Abfahrt beleidigende Gesten.

Junge Männer provozieren Polizei

Die Streife stoppte den Wagen deshalb später in Lüdenscheid erneut. Die jungen Männer erwartetnun Anzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und allgemeiner Sachbeschädigung. Weil einer der Männer noch demonstrativ eine Zigarttenkippe auf den Boden warf, bekam er eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

In Lüdenscheid war eine Frau betrunken mit ihrem Auto gefahren - und hatte die Polizei zu einer Vollbremsung gezwungen. Auch ein Altenaer war betrunken unterwegs - und rammte mit seinem Wagen zwei andere Autos. Auf die Spitze trieb es in Hagen ein 35-Jähriger. Er ist mit vier Promille mit seinem Auto gefahren.