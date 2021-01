Chirurgischer Notfall: Schlittenunglück in beliebtem Schneegebiet im MK

Auf der Nordhelle in Herscheid kam es am Sonntagmittag zu einem Unglück mit einem Schlitten.

Es ging am Sonntagmittag Schlag auf Schlag für die Feuerwehr Herscheid. Gleich zwei Einsätze, die im Zusammenhang mit Schlittenfahrten stehen, beschäftigten die Einsatzkräfte. Hinzu kam fast zeitgleich ein weiterer Unglücksfall in einem Restaurant.

Herscheid - Dass Schlittenfahren nicht immer nur Spaß, sondern auch sehr gefährlich sein kann, zeigten die Einsätze von Sonntagnachmittag. Ersten Meldungen zufolge gab es gegen 14.30 Uhr auf dem Panoramaweg der Nordhelle einen chirurgischen Notfall. Eine Person sei mit einem Schlitten so schlimm verunglückt, dass Rettungsdienst und Feuerwehr zur Hilfe gerufen worden sind.

Zum Zeitpunkt dieser Alarmierung befanden sich die Feuerwehrleute noch in einem anderen Einsatz im Dorf. Im Hotel-Restaurant Zum Adler hatte es am Mittag einen Arbeitsunfall gegeben. Hier hatte sich eine Person an einer Maschine so schwer verletzt, dass sie in einer Spezialklinik behandelt werden muss.

+ Zu einem Arbeitsunfall kam es am Sonntagmittag im Hotel-Restaurant Zum Adler in Herscheid. © Birke

Der Weg in die Bochumer Klinik sollte zunächst mit dem Rettungshubschrauber zurückgelegt werden, weshalb sich die Feuerwehr zur Unterstützung der Landung am Schützenplatz postiert hatte. Doch aufgrund von Nebel konnte der Rettungshubschrauber nicht bis nach Herscheid fliegen und musste umdrehen.

Die verletzte Person musste schließlich mit dem Rettungswagen nach Bochum gebracht werden.

Im Anschluss an diese beiden Einsätze waren Feuerwehr und Rettungsdienst ein drittes Mal gefragt. Wieder mussten sie zu einem Rodelhang ausrücken, wieder hatte der Vorfall etwas mit einer Schlittenfahrt zu tun.

Ersten Informationen der Feuerwehr zufolge hatte eine Person während des Schlittenfahrens plötzlich mit Kreislaufschwierigkeiten zu kämpfen. Die Einsatzkräfte rückten deshalb zum Wanderparkplatz Linde in der Ortschaft Herscheid-Hohl aus, um den Betroffenen zu behandeln.