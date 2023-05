Saisoneröffnung mit Spende: Im Ahe-Hammer wird wieder geschmiedet

Erholungsfläche am Hammerteich

+ © HÜTTEBRÄUCKER Spende für den Förderverein Ahe-Hammer: Ursula Mehrfeld, Geschäftsführerin der Stiftung Industriedenkmalpflege, Hans Bartholomay, Vorsitzender des Fördervereins des Lions- Clubs, und Dr. Wolfgang Schröder (von links) bei der Scheckübergabe am Osemunddenkmal. © HÜTTEBRÄUCKER

Der Ahe-Hammer hat sich längst als beliebtes Ausflugsziel in der Region etabliert. Nun könnte das historische Osemunddenkmal um ein Highlight erweitert werden: Am Hammerteich soll eine Erholungsfläche entstehen. Bei der Verwirklichung dieses Projekts wird die Spende des Fördervereins des Lions-Clubs Lüdenscheid-Lennetal sicher helfen. Diese wurde im Rahmen der Saisoneröffnung am Ahe-Hammer übergeben.

Herscheid - Einen schöneren Start in die Saison hätte sich der Förderverein Osemunddenkmal Ahe-Hammer Herscheid/Werdohl nicht wünschen können: Zum ersten Öffnungstag in diesem Jahr am Himmelfahrtstag herrschte nicht nur perfektes Ausflugswetter; vor dem Denkmal warteten bereits die Unterstützer mit einem großen Spendenscheck in der Hand: 4 000 Euro übergab der Vorsitzende des Fördervereins des Lions-Clubs, Hans Bartholomay, gemeinsam mit Dr. Wolfgang Schröder. Der Betrag soll in die Errichtung einer Erholungsfläche am Ende des Hammerteiches fließen, berichtete der zweite Vorsitzende des Fördervereins Osemunddenkmal Ahe-Hammer Manfred Buchta.

Im Laufe des ersten Öffnungstages in dieser Saison schauten sich nicht nur die Lions-Club-Mitglieder das Osemunddenkmal im Ahetal an. Interessierte Besucher wurden über die Geschichte des historischen Ahe-Hammers informiert und der Schmied Mathias Neuhaus zeigte mit Schmiedevorführungen eindrucksvoll, wie in früheren Zeiten das Eisen geschmiedet wurde. Auch für das leibliche Wohl hatten die ehrenamtlichen Mitglieder des Fördervereins für ihre Besucher gesorgt.

In den kommenden Monaten ist der Ahe-Hammer jeden zweiten Sonntag von 14 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet.