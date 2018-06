Applaus-Kurven wieder frei für Motorräder - und sofort kracht es

Herscheid - Seit wenigen Tagen dürfen Motorfahrer die Landstraße 707 wieder befahren. Am Sonntag kam es direkt zu einem schweren Unfall. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden.

Ein 21-jähriger Kradfahrer aus Attendorn war auf der L707 aus Plettenberg kommend in Richtung Meinerzhagen unterwegs, berichtet die Polizei. Im Bereich der Nordhelle verlor der junge Mann in einer Kurve die Kontrolle über sein Krad und kam zu Fall. Er rutschte auf die Gegenfahrbahn. Hier konnte ein 23-jähriger Kradfahrer aus Mühlheim an der Ruhr eine Kollision mit dem rutschenden Kradfahrer nicht vermeiden und überfuhr den am Boden liegenden Attendorner. Der Mühlheimer Kradfahrer wurde nur leicht, der überrollte Kradfahrer, so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Siegen geflogen werden musste.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Das Verwaltungsgericht Arnsberg hatte am Donnerstag dem Eilantrag eines Mitglieds des Bundesverbands der Motorradfahrer e.V. stattgegeben und entschieden, dass die Verbotsschilder für Motorräder an der Nordhelle vorläufig wieder zu entfernen seien.

