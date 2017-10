Polizei staunt über 29-jährigen Unfallfahrer

Balve/Menden - Ein 29-Jähriger überschlägt sich auf der Hönnetalstraße (B515) mit seinem Pkw, wird verletzt. Das ist aber nur sein erstes Problem am Dienstagabend, denn die Polizei nimmt ihn genauer unter die Lupe...

Der Mendener ist gegen 19.45 Uhr, vermutlich zu schnell, von Balve kommend in Richtung Menden unterwegs, als er in Höhe Klusenstein in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verliert, ins Schleudern kommt, gegen die Leitplanke kracht und sich überschlägt. Der Wagen bleibt auf dem Dach liegen.

Im Krankenhaus wird ihm eine Blutprobe entnommen, denn die Polizei hatte Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers bemerkt, heißt es in der Pressemitteilung.

Als sie die Personalien des Mannes überprüfen, staunen die Beamten nicht schlecht: zwei Haftbefehle und eine Anfrage einer niederrheinischen Staatsanwaltschaft liegen gegen den Unfallfahrer vor.

Und: Der Toyota, in dem er saß, war weder versichert, noch zugelassen.

Mithin entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Die Hönnetalstraße war zwischenzeitlich voll gesperrt.

Die Ermittlungen dauern an.