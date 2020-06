Auto fängt an Tankstelle Feuer - Fahrer reagiert schnell

Direkt an einer Tankstelle hat ein Auto Feuer gefangen. Doch bevor es zur Katastrophe kam, reagierte der Fahrer aus Balve genau richtig.

Hemer - Das Fahrzeug eines 35-jährigen aus Balve geriet am Dienstag um kurz nach 9 Uhr in Brand.

Der Mann wollte in Hemer an der Europastraße zum Tanken fahren. An der Tankstelle angekommen bemerkte er den Brandgeruch, der von seinem Fahrzeug ausging. Er reagierte schnell und genau richtig.

Der 35-Jährige aus Balve fuhr direkt wieder los von der Tankstelle und steuerte einen Firmenparkplatz An der Iserkuhle an.

+ Auto fängt an Tankstelle Feuer: Mit einem Gabelstabler wurde das Auto angehoben, um es von unten zu löschen. © Feuerwehr Hemer

Auto fängt an Tankstelle Feuer: Mercedes brennt aus

Als er ausstieg, schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Die Feuerwehr konnte ein Ausbrennen des Mercedes nicht verhindern. Da das Fahrzeug auch unter dem Motor brannte, wurde das Fahrzeug mit Hilfe eines Gabelstaplers der Firma Schulte angehoben. So konnten die Flammen auch von unten bekämpft werden.