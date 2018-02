Leiche in Wohnhaus in Balve entdeckt - Hintergründe noch völlig unklar

In der Straße Zum Hassenborn

+ © Günter Cordes Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. © Günter Cordes

Balve - In einem Wohnhaus in der Straße Zum Hassenborn ist am Dienstagabend eine leblose Person gefunden worden. Das bestätigte ein Sprecher der Leitstelle der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis. „Die weiteren Umstände sind derzeit noch völlig unklar“, erklärte der Beamte.