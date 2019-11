Kleiner Terrier auf großer Fahrt: Warum "Harry" nach der Jagd mit dem Bus fuhr

Herrchen Christoph Jedowski erzählt die ganze Geschichte

+ © Kolossa Busfahrt beendet: Terrier Harry ist wieder zurück bei Herrchen Christoph Jedowski. © Kolossa

Balve – Die Rückfahrt von einer Jagd in Melschede am Mittwoch trat Harry mit dem Bus an. Was sich zunächst wenig spektakulär anhört, war tatsächlich doch ein richtiges Abenteuer. Denn Harry ist erst sechs Jahre alt – und noch dazu ein Terrier.