Groß-Einsatz der Feuerwehr in der Nacht: Gehöft in Balve brennt nieder

Bahnstrecke und B515 zwischenzeitlich gesperrt

+ © Cordes Das leerstehende Haus brannte in der Nacht in voller Ausdehnung. © Cordes

Binolen - [Update 10:00 Uhr] Großbrand in der Nacht zu Freitag in Binolen. Das seit Jahren leerstehende Wohnhaus auf dem Hof Gierse brannte fast komplett nieder. Die Feuerwehr ist seit Stunden im Einsatz. Bahnstrecke und B515 waren wegen der Arbeiten bis in die Morgenstunden gesperrt.