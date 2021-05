Kollision auf Kreuzung: Drei Verletzte bei Unfall im MK

Feuerwehr sperrt Straße ab

Im MK ist es am Samstagnachmittag zu einer Kollision gekommen. Zwei Autos stießen zusammen, drei Menschen wurden verletzt.

Balve - Kollision in Balve: Gegen 14.30 Uhr am Samstagnachmittag kam es auf der Sundereaner Straße in Balve-Langenholthausen zu einem Unfall.

Ein aus Richtung Affeln kommender VW Fahrer aus Neuenrade beachtete die Vorfahrt nicht und stieß mit einem BMW, der aus Langenholthausen Richtung Amecke unterwegs war, im Kreuzungsbereich zusammen.

Im BMW saßen 2 Personen, die aus Altena kamen. Drei Unfallteilnehmer wurden leicht verletzt. Einer von ihnen musste im Rettungswagen behandelt werden.

Neben der Polizei war auch die Feuerwehr Langenholthausen im Einsatz, um die Landstraße Richtung Sundern abzusperren.

Wenig später kam es in Balve auf der B229 zu einem schweren Unfall: Ein 25-Jähriger auf einem Motorrad wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.