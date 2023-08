Zweites Anno Tuck-Wochenende ist mit Gaumenfreuden gestartet

Von: Ina Hornemann

Teilen

Wein kommt nie aus der Mode und geht deshalb auch als Vintage-Cocktail durch. Die Gäste im Lennekai hatten jede Menge Spaß mit guten Getränken und Live-Musik. © Hornemann

Mit einer Vintage-Cocktailparty im Lennekai, einer Blues-, Swing-, und Rockabilly-Party mit den Wyatt Christmas Five am Bungernplatz und der Black&White-Dinnershow auf der Lenneterrasse des Cafés Nostalgie ist das zweite Anno Tuck-Wochenende am Freitag an den Start gegangen.

Altena – Mittlerweile haben sich diverse Foodtrucks mit festen und flüssigen Leckereien im Stadtgebiet positioniert. Sie garnieren am Wochenende die Oldtimer-Show im Garten der Burg Holtzbrinck und am Bungern. Im Bungern gibt’s am Samstag Rock ‘n‘ Roll mit den Rock ‘n‘ Roll & Petticoats und die Boogie Woogie Tanzshow und ein Rock ‘n Roll Konzert mit Black Raven. Zwischen 13 und 14 Uhr veranstaltet Stefanie Ingenpaß eine Märchenstunde im Kaminzimmer der Burg Holtzbrinck. Den verkaufsoffenen

Sonntag versüßen eine Vespa Show im Park der Burg Holtzbrinck, die Wirtschaftswunder Revue mit The Sweethearts im Bungern, die mobile Hula Hoop Akrobatik Show, Bäng Bäng – Die lebende Musikbox, Boogie Woogie Tänzer und die Panoramabus-Rundfahrt.