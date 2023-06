Zweiter Partyabend beim Altenaer Schützenfest: Tausende sorgen für Top-Stimmung im Zelt

Von: Jona Wiechowski

Super Stimmung herrschte am Samstagabend im Schützenzelt. © Cornelius Popovici

Eine Stadt feiert ganz groß Schützenfest: Ausgelassen ging es auch am zweiten Partyabend im Altenaer Schützenzelt zu. Keine Frage: Nach der langen Pause musste ordentlich nachgefeiert werden.

Altena - Coronabedingt hatte es bekanntlich zuletzt im Jahr 2018 ein großes Schützenfest in Altena gegeben. Umso größer war die Freude für die Ausgabe in diesem Jahr. Für beste Partymusik sorgten am Samstag keine Unbekannten: Für diesen zweiten Party-Abend hatte die Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft die Band „Free Steps“ gebucht. Und die lieferte: Ob Rock- und Popklassiker oder das Neueste aus den Charts oder aus Malle, im Free Steps-Partyprogramm waren allseits bekannte Hits zu finden. Die Musiker von Free Steps spielten schon beim letzten Altenaer Schützenfest 2018 in der Burgstadt.

Samstagabend: Gute Stimmung im Zelt und draußen auf der Kirmes

Auch am zweiten Party-Abend waren wieder tausende Schützen, Freunde und Gäste gekommen, tanzten im Zelt, sangen mit, trafen Bekannte und genossen die Zeit. Nicht nur im Zelt herrschte beste Laune, auch draußen war für Unterhaltung gesorgt: Aufgebaut war traditionell wieder eine Kirmes mit Fahrgeschäften und Essensständen.

Schützen feiern Königspaar: Gute Stimmung schon am ersten Party-Abend

Schon einen Tag vorher war die Stimmung bestens. Freudig applaudierte das Zeltpublikum am Freitag beim Einmarsch der neuen Regenten und ihrer festlich gekleideten Entourage. Nach der Thronbesteigung schritt Alt-Königin Katja Grass zur Tat, legte ihre Krone ab und legte sie Ihrer Nachfolgerin Julia Padberg an. Danach hielt Grass ihr Versprechen und stürzte sich mit tausenden Gästen ins Getümmel. Für Musik sorgte am Freitagabend „Deluxe – the radioband“, danach machte DJ N-Sure weiter, der wie auch die Band ebenfalls beide schon einmal in Altena aufgetreten waren.