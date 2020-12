Handel durch die Hintertür: Besondere Wege für den Verkauf trotz Lockdown

Betzler setzt auf virtuelles Shoppen

+ © Bonnekoh, Johannes Den Verkauf durch das Gitter kennen die Kunden von Alexander Schmitz in Altena schon. © Bonnekoh, Johannes

Same procedere wie beim letzten Mal: So könnte man das zusammenfassen, was Altenas Wirtschaftsförderin Sara Schmidt den Geschäftsleuten in der Innenstadt mitteilte. Die Händler finden besondere Wege für den Verkauf trotz Lockdown.