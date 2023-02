Beliebtes Repair Café zieht wieder an alten Standort

Von: Jona Wiechowski

Nicht alles, was nicht mehr funktioniert, muss weggeworfen werden – vieles lässt sich noch reparieren. Möglich ist das beim Repair Café, das am kommenden Donnerstag wieder in der Freiheit 26 stattfindet. © WESEMANN

Altena – Nicht alles, was kaputt ist, muss direkt weggeworfen werden. Oft gibt es für in die Jahre gekommene Artikel noch die Chance auf ein zweites Leben – beim Repair Café, das das Stellwerk das nächste mal am Donnerstag, 23. Februar, in der Freiheit 26 (Freiheitstraße 26) veranstaltet.

Uhren, Kleidung und mehr: Reparier-Angebot läuft von 15 bis 18 Uhr

Von 15 bis 18 Uhr reparieren ehrenamtliche Helfer des Stellwerks dann wie gewohnt „alles was man tragen kann“. Angenommen werden Uhren, Elektrogeräte, Unterhaltungselektronik, Kleidung, Kleinmöbel und mehr, allerdings keine Mikrowellen und Kaffeevollautomaten. „Eine Garantie kann nicht übernommen werden – einen Versuch ist es aber oftmals wert“, berichtet Anette Wesemann vom Stellwerk.

Seit bereits acht Jahren bietet das Stellwerk das Repair Café immer am letzten Donnerstag im Monat an. „Da aufgrund der Fluthilfe die Freiheitstraße 26 lange nicht zur Verfügung stand, musste das Team um Peter Weber, Uwe Migotti, Detlef Rudewig, Aymann Gergous Essa, Günther Sadowski und Esther Szafranski auf andere Standorte ausweichen“, so Wesemann, die sich zusammen mit dem Team freut, dass das Café nun wieder zurück in die Freiheit 26 kann. Man hofft auf viele Gäste, die das Angebot annehmen.

Weitere Informationen zum Repair Café in der Freiheit 26

Weitere Informationen zum Repair Café gibt es bei Anette Wesemann, die bei der Stadt Altena für das Stellwerk zuständig ist über die E-Mail-Adresse a.wesemann@altena.de oder unter der Altenaer Telefonnummer (0 23 52) 20 92 18.