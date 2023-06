Bei Fragen und Kummer: Zwei Nummern für den Zeugnistag

Von: Ina Hornemann

Teilen

Die Experten am Telefon der Bezirksregierung Arnsberg beraten in erster Linie schulrechtlich und schulfachlich zu den Zeugnissen. Schüler und Eltern aller Schulformen, die der Arnsberger Aufsicht unterstellt sind, werden beraten. © dpa-Bildfunk

Die einen reißen die Hände in die Luft und freuen sich auf die Ferien. Andere fürchten um ihr schulisches und berufliches Weiterkommen am Zeugnistag. Hilfe gibt es bei der Bezirksregierung Arnsberg, die wieder ihr Zeugnistelefon geschaltet hat. Welche Antworten dort Schüler und Eltern bekommen, erklärt Pressereferentin Anna Carla Springob.

Altena/Nachrodt-Wiblingwerde – „Eine Nummer gegen Kummer ist das Zeugnistelefon nicht“, berichtet Anna Carla Springob. Wer die Nummer 0 29 31 / 82 33 88 wählt, bekommt Ansprechpartner, die sich schulfachlich und schulrechtlich gut auskennen – und zwar mit allen Schulformen, die der Bezirksregierung Arnsberg als Aufsichtsbehörde unterstellt sind. Das sind fast alle außer Grund- und Hauptschulen, die der kommunalen, beziehungsweise der Kreisaufsicht unterstehen. Deshalb haben alle, die Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, Sekundarschulen und Berufskollegs besuchen, Anspruch auf Beratung.

„In der Spitze haben wir bis zu 100 Anrufe“, weiß Anna Carla Springob. Die Hotline ist insbesondere gefragt, wenn Schule am Scheideweg steht. Zum Beispiel, wenn die Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe doch nicht erreicht wurde oder die Anforderungen für die Ausbildungsstelle nun doch fehlen.

„Wir haben auch Gymnasiasten in der Leitung, die sich fragen, ob sie nach einem Wechsel zur Real- oder Sekundarschule doch die Chance haben, Abitur zu machen. Oder wie der Weg in die Nachprüfung ist, wenn das Abitur nicht bestanden wurde“, erklärt Anna Carla Springob.

Am Donnerstag, 22. Juni, und Freitag, 23. Juni können über das Zeugnistelefon Anliegen jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr besprochen werden. Außerhalb dieser Zeit besteht die Möglichkeit, sich mit Fragen an die Rufnummer 0 29 31 / 8 20 zu wenden. Von der Zentrale der Bezirksregierung aus werden die Anrufe dann an die jeweiligen Ansprechpartnerinnen und -partner weitergeleitet.

Auch, wenn die Beratung sich nicht in erster Linie um Kümmernisse dreht, spielt Besorgnis doch häufig eine Rolle bei den Gesprächen. „Kummer ist ja sehr subjektiv“, weiß Anna Carla Springob. „Unsere Ansprechpartner gehen sachlich und lösungsorientiert in die Gespräche. Unser Schulsystem bietet viele Wege, ein Ziel zu erreichen. Auch auf Umwegen, die vielleicht nicht immer bekannt sind. Darüber klären die Gesprächspartner am Zeugnistelefon auf.“

Kinder und Jugendliche, die sich fürchten, mit einem Zeugnis nach Hause zu kommen, das die Erwartungen der Eltern nicht erfüllt, sind bei der „echten“ Nummer gegen Kummer tatsächlich gut aufgehoben: Die 11 61 11 ist eine bundesweit gültige Rufnummer des Kinder- und Jugendtelefons. Der Verein ist aus dem Deutschen Kinderschutzbund hervorgegangen und als Mitglied diesem in seiner Zielsetzung, der Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland, eng verbunden. Explizit zur Zeugnisausgabe werden Gesprächsangebote gemacht: Zehn Prozent der Gespräche befinden sich innerhalb des Themenkomplexes, weitere zehn Prozent widmen sich ausschließlich Zeugnisnöten. Ein Drittel der jungen Leute in der Online-Beratung sind von Überforderung oder Leistungsdruck betroffen.

„Über seine Sorgen und Ängste zu reden kann ein erster Schritt sein, um sich zu entlasten und eröffnet im besten Fall neue Perspektiven. Unsere Beratenden hören zu und entwickeln zusammen mit den Anrufenden Ideen zum Umgang mit der eigenen Situation“, sagt Rainer Schütz, Geschäftsführer von Nummer gegen Kummer e.V. Übrigens betreibt der Verein auch ein Elterntelefon: Es ist unter 08 00 / 1 11 05 50 zu erreichen.