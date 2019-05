Motorräder stoßen zusammen, weil Biker sich erschreckt und in den Gegenverkehr lenkt

Unfall in Mühlenrahmede: Fußgänger wollte offenbar Straße überqueren

Altena - Kollision zwischen zwei Motorrädern am späten Mittwochnachmittag in Altena-Mühlenrahmede. Einer der Fahrer fuhr offenbar in den Gegenverkehr, weil er sich wegen eines Fußgängers erschrak, der die Straße überqueren wollte. So kam es zum Zusammenstoß mit dem zweiten Motorrad.