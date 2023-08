Zustand des Kanalnetzes wird erfasst

Um sich Gewissheit über den Zustand und aufgetretene Hochwasserschäden an den Kanalrohren zu verschaffen, lässt das Abwasserwerk der Stadt Altena die kommunalen Anlagen zur Schmutz-, Regen- und Mischwasserableitung vollständig reinigen und inspizieren. © Schultz, Andreas

Das Hochwasser im Sommer 2021 in Altena hat neben den zahlreichen sichtbaren Schäden an der Oberfläche auch zu einer Schädigung des unterirdischen Kanalnetzes geführt. Um sich Gewissheit über den Zustand und aufgetretene Hochwasserschäden an den Kanalrohren zu verschaffen, lässt das Abwasserwerk der Stadt Altena die kommunalen Anlagen zur Schmutz-, Regen- und Mischwasserableitung vollständig reinigen und inspizieren.

Altena - Die Projektfinanzierung ist über das Förderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen zur Hochwasserschadensbeseitigung abgedeckt und finanziert.

Sowohl die Leistungen zur Kanalreinigung und Befahrung, als auch für die ingenieurtechnische Begleitung wurden über ein europaweites Ausschreibungsverfahren vergeben, für einige Bereiche läuft das entsprechende Vergabeverfahren derzeit noch.

Die Arbeiten zur Kanalreinigung und -befahrung sollen im September starten. „Über den Zeitraum von etwa einem halben Jahr werden dann im Stadtgebiet mehrere Reinigungs- und Inspektionsfahrzeuge im Einsatz sein. In der Regel halten sich die Beeinträchtigungen im Straßenverkehr in einem sehr geringen Rahmen. Lediglich im Einzelfall sind vereinzelte und zeitlich begrenzte Sperrungen oder die Einrichtung von Halteverboten erforderlich“, teilt die Stadt Altena mit.

Laut der Verwaltung erfolgen die Arbeiten überwiegend auf öffentlichen Straßen, Flächen und Plätzen. „Sofern Privatgrundstücke betreten werden müssen oder es zu Beeinträchtigungen der Anfahrbarkeit von Häusern und Zufahrten kommen sollte, werden die Eigentümer und Anlieger vor Ausführung der Leistungen durch die Ausführungsfirma informiert“, verspricht die Stadt Altena.

Für das westliche Einzugsgebiet der Kläranlage Altena läuft derzeit noch das Vergabeverfahren, so dass die Stadtverwaltung hier erst ab Oktober mit einem Start der Arbeiten rechnet.

„Alle Beteiligten sind bemüht, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten“, heißt es in der Mitteilung abschließend.