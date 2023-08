Zur Ausstellung fährt auch der Burgaufzug wieder

Von: Ina Hornemann

Teilen

Melanie Spelsberg und Anke Borscheid (r.) mit Hula Hoop-Reifen vor einem Bild mit ebensolchen. Kinder können sich die Sportgeräte im Foyer ausleihen. © Hornemann

Anke Borscheid konnte am Dienstag gleich zwei gute Nachrichten verkünden: Der Burgaufzug fährt wieder! Dank der Neu-Programmierung einer Platine ist das Erlebnisfahrgeschäft wieder in Betrieb. Obendrauf bekommen Fahrgäste und Foyerbesucher gratis eine wunderbare Ausstellung geboten mit Impressionen und Gegenständen aus dem Altena der 50er Jahre.

Altena – Ob man die 50er Jahre noch erlebt hat, oder nicht – schmunzeln und staunen wird jeder, der die liebevoll von Anke Borscheid und Klaus Storch ausgewählten Fotos aus der Bilddatenbank des Kreisarchivs betrachtet. Sie zeigen einen realistischen Querschnitt vom Leben in der Stadt in diesem Jahrzehnt und reihen sich deshalb ganz wunderbar in die Anno-Tuck-Veranstaltungen ein.

Zu sehen sind Kinder der Volksschule Rahmede, die gleichermaßen fröhlich und angestrengt das Spiel mit dem Hula Hoop-Reifen trainieren. „Wir haben auch drei Ringe besorgt, die Kinder sich an der Kasse ausborgen können und im Hof üben dürfen“, berichten die Stadtmarketings-Chefin Spelsberg und die Projektleiterin Burgaufzug Borscheid. Besucher sehen die emsigen Graetz-Frauen und die biertrinkenden Graetz-Männer. Exponate aus jener bekannten Altenaer Firma hat Klaus Braekler für eine kleine Vitrinenausstellung beigesteuert. „Die historische Bustour, die wir am Wochenende anbieten, wird auch die ehemalige Firma Graetz ansteuern. Auch der Breitenhagen und der Lennestein werden als prägende Orte der 50er Jahre angefahren. Zusteigen lohnt sich!“ verrät Melanie Spelsberg.

Danach oder auch später lohnt sich ein Abstecher ins Burgaufzugsfoyer auf jeden Fall. Bewusst wurde die Ausstellung weit über den Veranstaltungszeitraum von Anno Tuck verlängert. Viele Altenaer werden sich oder Verwandte und Bekannte wiedererkennen. Zum Beispiel ist der kleine Udo Winter zu sehen, wie er versucht, eine Schachtel Zigaretten am Automaten zu ziehen. Später hat er Brände bekämpft als Altenaer Wachleiter. Und er ist nicht der einzige Prominente, den die Bilderschau bieten kann. Sie lohnt sich!